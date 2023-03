"La millor manera per calmar el dolor és parlar-ne"

L’Equip Psicològic d’Atenció a la Cronicitat (EPAC) del Grup Mutuam arriba als sis anys de trajectòria consolidat com a projecte pioner a les comarques gironines en aquest tipus d’atencions. Al llarg d’aquest temps, el servei ha anat ampliant les seves funcions tenint presents les necessitats que anaven sorgint al territori amb el compromís d’arribar al major nombre de persones sense perdre l’essència de l’inici, que se centra en el suport emocional del pacient crònic complex i els cuidadors principals.

De fet, aquests dos perfils van centrar el 55% de l’activitat assistencial que l’equip va fer l’any passat, segons dades extretes de la memòria del 2022. En concret, cobreixen divuit CAPs del Gironès, Pla de l’Estany, Selva Interior i la Garrotxa. Tot i que no sempre atenen els pacients a l’ambulatori, sinó que també fan visites a domicilis. «El més important és que els pacients vulguin rebre aquest suport, ja que n’hi ha que s’hi neguen», explica Berta Bover, coordinadora de l’equip.

Pel que fa als pacients amb malalties complexes i doloroses, la coordinadora admet que «no podem treure el dolor però treballem les causes i l’acceptació perquè no es vegi com a enemic sinó com a company de viatge», explica. Nora Cavarischia, psicòloga de l’EPAC, afegeix que «parlar del dolor és la millor manera de calmar-lo i ens n’hem adonat amb molts pacients, que mentre conversaven s’oblidaven que el tenien».

De forma paral·lela, també es fan teràpies grupals per parlar sobre el dolor persistent. «Els sentiments més recurrents són la ràbia i la dificultat per a acceptar-se, a més de sentir-se inútil», explica Bover.

Les psicòlogues manifesten que la demanda de suport psicològic ha crescut molt últimament fins a tal punt que hi ha espera. «Fem visites mensuals i és molt important que ens coordinem per a poder oferir una bona atenció», concreta Bover.

Cuidar el cuidador

Un altre dels pilars de l’equip és el suport emocional a cuidadors de persones amb una malaltia complexa. «Majoritàriament, són dones que deixen les seves feines per cuidar els seus familiars i, inclús, n’hi ha que tenen més d’una persona al càrrec, per tant tenen molt sobreesforç», comenten. «Molts d’ells tenen en comú el sentiment de culpa i por», explica Cavarischia. Bover afegeix que «la seva vida es transforma en ser cuidadors les 24 hores i viuen situacions molt dures, també treballem el dol anticipat perquè en molts casos les persones que cuiden es troben en una situació de final de vida». Vinculat a això, també fan suport emocional a pacients que reben cures pal·liatives.

D’altra banda, les dues psicòlogues expliquen que des de la pandèmia també hi ha més demanda perquè la població, en general, «s’ha adonat que necessita ajuda; la salut mental s’ha normalitzat i anar al psicòleg ha deixat de ser tabú». Pel que fa als pacients, tot i que n’hi ha que mostren reticències al principi, després no els suposa cap problema fer teràpia.

Segons la memòria de l’any passat, es van atendre 1.031 pacients i cuidadors nous. Es van fer 3.775 visites als CAPs; 482 a domicilis i 714, van ser telemàtiques. També es van fer 928 assessoraments a professionals i coordinadors. Les enquestes de satisfacció van puntuar amb un 9,6 de mitjana el servei de l’equip. L’atenció a pacients amb covid persistent, fràgils, oncològics i suport al dol són altres serveis que ofereixen.

Èxit de participació en el primer grup de suport de Covid persistent

El grup Mutuam Girona a través de l’Equip Psicològic d’Atenció a la Cronicitat (EPAC) ha finalitzat les sessions previstes del primer grup de suport covid-19 persistent a les àrees bàsiques de salut del Gironès, Selva interior, Pla de l’Estany i Garrotxa. El projecte, pioner a les comarques gironines, s’ha portat a terme al CAP de Santa Coloma de Farners amb un grup tancat de persones derivades d’atenció primària i secundària.

Durant les set sessions quinzenals, a part de compartir i donar recursos per a una millor qualitat de vida, s’han treballat aspectes com la regulació emocional, habilitats de comunicació, entrenament en atenció plena (mindfulness), hàbits saludables específics per a pacients amb simptomatologia persistent i autoconcepte. Després d’una avaluació prèvia i posterior a la intervenció, des del grup Mutuam asseguren que els resultats han sigut «esperançadors», ja que en totes les persones hi ha hagut un augment significatiu de l’estat d’ànim i percepció de la salut i qualitat de vida. Tenint en compte aquesta millora i el grau de satisfacció dels participants, des d’EPAC s’ha decidit allargar el grup de suport fins al mes de juny. També s’ha optat per fer-lo obert, és a dir, que podran anar entrant persones que necessitin aquest suport.