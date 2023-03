El ple de la Diputació de Girona ha aprovat un crèdit extraordinari que permetrà al Dipsalut renovar 250 desfibril·ladors que té distribuïts arreu del territori, ja que han vist finalitzada la seva vida útil o comencen a tenir problemes de funcionament. En aquests moments, el Dipsalut ja compta amb més de 1.062 desfibril·ladors arreu de la demarcació: 613 de fixos, 391 de mòbils i 58 de lliures. Els 250 que se substituiran són dels fixos. Es tracta d’aparells automàtics, que pot utilitzar qualsevol persona i que analitzen el ritme cardíac de la víctima i que, tots sols, deterimnen si és convenient donar-li una descàrrega elèctrica per poder recuperar el ritme normal del cor. Amb la substitució d’aquests desfibril·ladors, Dipsalut podrà seguir assegurant-ne el correcte funcionament. D’altra banda, amb l’aprovació del crèdit extraordinari també hi ha una partida de 180.000 euros per a La Sopa.

A més, el ple va donar llum verda a la modificació del Pla de Serveis d’Assistència en Matèria d’Habitatge, per tal d’incorporar-hi nous serveis relacionats amb les polítiques d’habitatge a escala local. El canvi més significatiu és la integració en aquest pla de serveis del programa d’actuacions en matèria d’habitatge en els municipis petits. Nou debat sobre l'aeroport Durant el ple també s'ha produït un nou debat entre la CUP i el govern en relació a l’aeroport de Girona. La diputada cupaire, Marta Guillaumes, ha preguntat si des de la corporació tenen intenció de continuar amb la promoció de la infraestructura malgrat el darrer informe de l’ONU sobre les conseqüències del canvi climàtic. El president de la corporació, Miquel Noguer, ha argumentat que una cosa i l’altra no estan renyides: «Tots els que estem aquí tenim consciència sobre aquesta qüestió i ens preocupa, però l’aeroport és una infraestructura bàsica», ha indicat.