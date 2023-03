L'hospital d'Olot ha estrenat una unitat de diatèrmia que permet diagnosticar i tractat lesions gastrointestinals. Es tracta d'un aparell que ha comprat l'hospital d'última generació que fa procediments endoscòpics complexos amb precisió i seguretat. Les proves tenen un menor risc de perforació als pacients i hi ha la possibilitat de resecció de lesions neoplàsiques colòniques de gran mida, fet que evita evolucionar a un possible càncer de còlon. A més, també es pot aplicar una teràpia amb gas argó en els casos de lesions sagnants o les lesions vasculars, que fan reduir el risc d'anèmia per pèrdues digestives. Amb el nou aparell es podran tractar una vintena de pacients des de l'hospital d'Olot que fins ara es derivaven a Girona.