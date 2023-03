«Per fi, aquest any podrem tornar a compartir el Ramadà»

Les comunitats musulmanes de Girona es preparen per poder celebrar, a partir de dijous, una nova edició del Ramadà que deixarà definitivament enrere les ombres de la pandèmia. És per això que les comunitats musulmanes de les comarques gironines estan començant a preparar ja les activitats que portaran a terme durant aquest període, tant les de caire més estrictament religiós com les de caràcter més social. Per exemple, Mohamed El Amrani, responsable de l’associació Azhara de Salt, explica que ja estan començant a preparar un iftar (trencament del dejuni després de la posta de sol) pel dia 15 d’abril en el qual esperen reunir més de 400 persones, tant musulmanes com no musulmanes. Segons explica, l’any passat van poder celebrar el Ramadà amb força normalitat, però encara patien per la pandèmia i, per exemple, van decidir encarregar el menjar de l’iftar a un càtering, perquè encara els feia respecte la possibilitat de compartir menjar. Aquest any, en canvi, serà el primer en què podran tornar a compartir les viandes (és a dir, que cadascú el prepari a casa seva i posteriorment es comparteixi), fet que respon a la veritable essència del Ramadà.

Segons un estudi recent elaborat per la Unió de Comunitats Islàmiques d’Espanya (UCIDE) i l’Observatori Andalusí, a les comarques gironines hi ha actualment unes 100.000 persones que professen la religió musulmana. Totes elles es preparen per celebrar, a partir de dijous (tot i que la data encara podria variar en funció de l’observació de la lluna), el Ramadà, novè mes del calendari islàmic en el qual es realitza el dejuni ritual, quart pilar de l’Islam. Al llarg d’aquest mes, des de la sortida fins a la posta de sol, la majoria de musulmans (excepte infants, viatgers, dones embarassades, malalts i dones amb la menstruació) s’abstenen de menjar, beure, fumar i mantenir relacions sexuals. Es tracta d’un període de reflexió espiritual profunda, i és habitual trencar el dejuni en comunitat després de la posta de sol (els anomenats iftar) i realitzar pregàries nocturnes.

Un moment per compartir

L’associació Azahara té molt clar que el Ramadà és un bon moment per compartir la religió islàmica no només entre musulmans, sinó també entre els que no professen aquesta religió. És per això que estan organitzant pel dia 15 d’abril un iftar comunitari, que en anteriors anys ha reunit unes 400 persones i que enguany esperen poder fins i tot superar aquesta xifra. Aquest any, al contrari del que havia passat durant el 2022 i durant la pandèmia, es tornarà a demanar a la gent que porti el menjar de casa per tal de compartir-lo.

El Amrani es mostra satisfet perquè cada cop hi ha més pobles (com Girona, Torroella de Montgrí, Figueres o Roses) on també s’estan programant cada cop més iftars d’aquestes característiques. A més, durant la mateixa setmana del 15 d’abril organitzaran diverses xerrades sobre l’Islam a Salt, i també tenen previst organitzar una fira de productes islàmics.

El Amrani també explica que el fet que enguany el Ramadà caigui en primavera fa preveure unes dinàmiques i pràctiques diferents, ja que per exemple, quan cau a l’estiu, les altes temperatures generen una duresa afegida a les persones que practiquen el dejuni.