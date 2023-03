La companyia Red Eléctrica ha començat a desmantellar l'última de les línies gironines que encara quedaven dempeus després que el seu traçat es compactés amb el de la MAT. És l'estesa de 132 kV que des de Juià arriba fins a Santa Llogaia d'Àlguema. Suma més d'una vintena de quilòmetres i, en total, té 64 torres. Les obres per desmuntar la línia, que passa per una desena de termes municipals, s'allargaran durant tot un any. Els treballs, explica Red Eléctrica, no afectaran el subministrament elèctric de la zona. Perquè, de fet, fa temps que aquesta estesa de 132 kV havia quedat fora de servei (ja que el 2015, quan es va construir la MAT, la línia ja es va compactar amb les torres dels 400 kV).

El projecte de la MAT portava aparellada la desaparició de tres línies, que es van fer passar compactades amb les torres de 400 kV. En total, aquests traçats sumaven més de 90 quilòmetres i corresponien a una estesa de 220 kV (que des de Vic enllaçava amb Sant Julià de Ramis passant per Bescanó), a una de 110 kV (que discorria per les Guilleries) i a la de 132 kV que des de Juià arribava fins a Santa Llogaia d'Àlguema.

A l'estiu del 2018, Red Eléctrica ja va començar a desmantellar la línia de 220 kV. De totes les que havien de desaparèixer, aquesta era la que sumava més quilòmetres i més torres (en total, s'estenia al llarg de 56,6 quilòmetres i tenia uns 150 suports). I poc després, la companyia també va fer el mateix amb l'estesa de 110 kV, que des de Sant Hilari arribava fins a Bescanó (i que tenia 17,5 quilòmetres i una trentena de torres).

Ara, després d'anys de retard, Red Eléctrica ha començat a treure del paisatge l'última de les línies que s'havien compactat amb la MAT. El desmantellament d'aquesta estesa de 132 kV, entre d'altres, s'havia endarrerit perquè abans de treure-la calia enllestir la subestació d'Endesa al parc elèctric de Santa Llogaia (on hi ha l'estació conversora de la MAT, una altra subestació de 400 kV i la que alimenta l'AVE).

64 torres i un any d'obres

La línia de 132 kV que ara es comença a desmantellar, i que des del 2015 ja passa compactada amb la MAT, suma una vintena de quilòmetres i 64 torres. El seu traçat passa per una desena de termes municipals. Al Gironès, a més de Juià, també hi ha Cervià de Ter i Viladasens; i a l'Alt Empordà, abans d'arribar a Santa Llogaia, la línia discorre per Saus, Camallera i Llampaies, Bàscara, Vilaür i Garrigàs.

Les obres per treure aquesta estesa de 132 kV duraran un any. D'entrada, els operaris retiraran els antics cables i, després, amb l'ajuda d'una grua, aniran desmuntant les torres per parts. Els treballs s'acabaran amb la retirada dels suports de formigó que feien de base i la restitució dels terrenys.

Segons subratlla Red Eléctrica, les obres no afectaran el subministrament elèctric de la zona; perquè, de fet, aquesta estesa de 132 kV ja es va integrar a l'eix de la MAT quan es va construir la interconnexió i la línia que ara desapareixerà "ja havia quedat fora de servei". Abans de tirar endavant els treballs, Red Eléctrica també s'ha reunit amb els ajuntaments de tots els municipis per informar sobre la manera com es portaran a terme les obres de desmantellament.