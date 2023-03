Josep Coma optarà a la reelecció a l’alcaldia de Molló. El cap de files de Junts ha fet balanç de l’actual mandat i ha avançat ja les prioritats per al següent, que consistiran en continuar treballant en la millora dels serveis municipals, com l’eficiència de la xarxa d’aigua, el clavegueram i l’enllumenat pública o la creació d’una comunitat energètica local; l’accés a l’habitatge; l’ordenació de la mobilitat, amb noves zones d’aparcament, i la valorització del patrimoni natural i cultural «per avançar cap a un turisme responsable i de qualitat». A més, també ha destacat que hi ha la necessitat de «reforçar el manteniment diari» al municipi.