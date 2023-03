Nova mobilització de protesta dels professionals de l'acció social privada de Girona

Nova mobilització dels professionals de l'acció social privada de Girona. Aquest matí han celebrat les reunions dels centres davant la seu de la Generalitat.

L'acció de protesta ha consistit a plantar taules i cadires i celebrar la seva trobada diària en aquest espai de la plaça Pompeu Fabra de Girona.

Aquesta és la quarta jornada de mobilització que realitzen els professionals de l'acció social de les comarques gironines des del febrer. Les mobilitzacions le fan sota el nom del moviment anomenat "la Carpa Social".

En el cas d'avui, hi havia treballadors de la Fundació Resilis, que compta amb 25 centres a la província. Però des de l'organització han destacat que en pròximes accions i també demandes hi ha altres membres d'entitats gironines que els hi donen suport, com ara empleats de la Fundació Ser.GI.

El president del comitè d'empresa de la Fundació Resilis i portaveu del moviment, Santi Soler ha destacat que el què busquen és evidenciar la realitat del seu sector a través d'unes protestes que es fan dos dies al mes i que duraran tot l'any si l'empresa no s'asseu a escoltar les seves peticions i les materialitza.

Principalment, el col·lectiu reclama millores laborals i una equitat amb els funcionaris públics. El portaveu també ha assegurat que malgrat tenir reconegut el dret de vaga al final no n'acaben fent perquè el departament de Treball acaba assignant els mínims i aquesta és la plantilla que tenen els centres.

Santa Soler ha ressaltat la gran diferència de sous entre educadors socials i altres professionals que treballen en aquests centres com ara psicòlegs o fins i tot, ha dit que hi ha persones contractades sense titulació. D'altra banda, també ha destacat que hi ha una gran diferència de sou entre els professionals del sector públic i privat i reclamen "equiparar-se a la funció pública".

L'acció d'avui ha consistit a celebrar les reunions a peu de la seu de la Generalitat i també han plantat unes tendes de campanya i pancartes on es podia llegir "Per un conveni d'acció social, prou precarietat" o en una altra hi havia la frase "Nosaltres sí som Rolex a preu de Casio".

El moviment "la Carpa Social" ha elaborat un manifest i que va presentar en les protestes del febrer on es reclama accions davant del "desemparament" de l'acció social gironina. On es reclama la "dignificació" del sector; més diners pels professionals, que se'ls consideri serveis essencials, entre altres. També demanen una reunió amb el responsable de la conselleria de Drets Socials, Carles Campuzano i el secretari de Drets Socials, Oriol Amorós.