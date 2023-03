L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha iniciat l'avaluació per autoritzar la comercialització de la vacuna de la firma gironina Hipra, segons ha informat aquest dimecres. Així, l'empresa fa front als últims passos per aconseguir que el vaccí arribi al mercat. Un cop feta l'avaluació, el comitè de medicines humanes de l'EMA (CHMP) informarà si recomana o no una autorització condicional de comercialització. Serà la Comissió Europea, en base a aquesta informació, qui prendrà una decisió vinculant.