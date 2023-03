Tres investigadors de les comarques gironines han rebut una beca de la Fundació la Caixa per poder realitzar els seus doctorats i postdoctorats a centres de recerca punters de Catalunya. Es tracta d’Albert Antolín Hernández, que cursa un postdoctorat en Biologia Matemàtica i Computacional a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge; Arnau Brosa Planella, que fa un doctorat en Societat i Cultura a la Universitat de Barcelona; i Adrià Mitjavila Ventura, que és doctorand en Bioinformàtica a l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol. Tots tres formen part del grup de joves que han estat guardonats en el marc del programa de beques de doctorat INPhINIT, de les quals se n’han concedit un total de 65 durant el 2022, i del programa de postdoctorat Junior Leader, en què s’han premiat 40 investigadors més per la seva excel·lència.

Segons ha explicat la Fundació la Caixa, les dues convocatòries persegueixen un doble objectiu: per una banda, donar suport «al millor talent» espanyol i portuguès tot mantenint-lo al seu país amb les millors condicions per dur a terme els seus projectes; i per l’altre, internacionalitzar el sistema de recerca d’Espanya i Portugal, tot atraient investigadors internacionals que tinguin una carrera prometedora.

Així doncs, aquestes convocatòries ofereixen als seus beneficiaris salaris competitius i formació transversal. En el cas de les beques de doctorat, es reforcen qüestions com la comunicació científica, el benestar emocional de l’investigador, el lideratge i les oportunitats de finançament. Pel que fa a les beques de postdoctorat, aquesta formació potencia la carrera científica independent com a opció de futur professional i fonamenta la innovació i el lideratge.

Perfil dels guardonats gironins

Albert Antolín, nascut a Girona, és graduat en Química Orgànica i doctor en Farmacoinformàtica per la Universitat Ramon Llull. Posteriorment, ha ampliat la seva formació a l’Institute of Cancer Research (Regne Unit) i al departament de Biologia de Sistemes de la Columbia University (EUA). Des de 2019 és director associat de Quimioinformàtica al Chemical Probes Portal, una iniciativa global per millorar la fiabilitat i reproductibilitat de la recerca biomèdica utilitzant eines químiques.

Arnau Brosa, nascut a Castellfollit de la Roca, és graduat en Arqueologia per la UAB i màster en Ciències Arqueològiques per la Universiteit de Leiden (Països Baixos). Les seves àrees d’inerès en la recerca se situen en el camp de la interacció entre humans i animals al llarg de la història i en el potencial de l’arqueologia per contribuir a resoldre les actuals crisis de sostenibilitat en àmbits com la sostenibilitat pesquera i l’ecologia històrica.

Finalment, Adrià Mitjavila, nascut a Girona, és graduat en Biotecnologia per la Universitat de Girona. Posteriorment, va ampliar la seva formació amb un màster en Genètica Molecular i Biotecnologia per la Universitat de Sevilla i amb un altre en Bioinformàtica Bioestadística per la Universitat Oberta de Catalunya. Mitjavila compta amb una àmplia experiència en recerca computacional en els camps de l’epigenètica i la genòmica, i ha treballat durant dos anys en el Grup de Mecanismes Epigènics del Càncer, de l’Instituto Europeu di Oncologia (Milà).