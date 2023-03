L’obesitat és una malaltia crònica, complexa i multifactorial que es caracteritza per un excés de greix al cos i que és considerada un important problema de salut pública. A Catalunya, un 17% de la població adulta i un 11,7% de la població infantil pateix obesitat. La cirurgia de l’obesitat forma part de les estratègies terapèutiques d’aquesta malaltia.

A l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta es fa cirurgia de l’obesitat des de fa més de 25 anys, per part d’un equip de la Unitat Esofagogàstrica especialitzat en cirurgia bariàtrica. Durant l’any 2022 es van realitzar 73 intervencions, algunes de les quals amb cirurgia robòtica.

Amb l’objectiu que els pacients amb obesitat mòrbida puguin saber en què consisteix la cirurgia bariàtrica i com es pot ajudar que el procediment sigui més fàcil, fa dues setmanes es va fer la primera jornada de pacients amb obesitat de les comarques de Girona, a la sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de Girona. L’acte va ser organitzat per la Unitat d’Obesitat de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, que està formada per professionals de l’endocrinologia, la cirurgia, i la digestologia, i per dietistes-nutricionistes.

Hi van participar una setantena de persones, entre pacients amb obesitat i professionals de l’hospital.

Durant la primera part de la jornada, es va informar els participants sobre què és l’obesitat, quines són les opcions de tractament i com preparar-se perquè la cirurgia de l’obesitat sigui exitosa. Posteriorment, es va poder escoltar el testimoni i les vivències de pacients que havien estat intervinguts d’obesitat mòrbida, que van compartir les seves experiències prèvies a l’operació, el procés quirúrgic i la recuperació, i la seva vida posterior.

Finalment, Xesco Espar, orador internacional i exentrenador del Futbol Club Barcelona (FCB), va fer una xerrada motivacional amb el títol Els hàbits que ens fan extraordinaris.

Més malalties associades

Els experts alerten que està creixent l’obesitat tant en infants com en persones adultes. Això està provocant que augmentin les malalties associades en edats més prematures, com per exemple la diabetis.

El Departament de Salut està fent diversos programes dirigits a nens i adolescents per promoure una vida saludable i intentar combatre aquesta situació, ja que, segons expliquen, es guanyen entre 12 i 13 anys de vida si es tenen uns bons costums i hàbits saludables.