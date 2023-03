El departament de Territori estudiarà la viabilitat d'un sistema de tramvia entre Blanes i Lloret de Mar. Segons ha informat la conselleria, ha encarregat a Ferrocarrils de la Generalitat l'impuls d'un estudi de millora de la mobilitat a tot el corredor entre el Maresme i la Selva Marítima, i estudia també la implementació d'un carril bus entre Blanes i Lloret.

Segons ha indicat la conselleria, l'estudi haurà de proposar millores dels diversos modes de transport, "d'acord amb els reptes territorials i ambientals existents". En aquest sentit, l'estudi analitzarà el conjunt de les infraestructures de transport en relació a la xarxa viària, la xarxa ferroviàriai les vies ciclables, així com les propostes de millora en els serveis de transport col·lectiu.

L'estudi del tramvia se sumarà a la redacció de quatre estudis sobre la viabilitat de trens-tramvia, inclòs el de la Costa Brava, que no incloïa la Selva Marítima.

Mantenir el "consens territorial"

El departament també assenyala que, arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que declara nul l'estudi informatiu i d'impacte ambiental del perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret aprovat el 2018, ha mantingut diverses trobades amb els ajuntaments de Blanes, Lloret, Palafolls i Tordera, així com amb altres ens i entitats implicats, per assolir propostes de consens per a millorar la mobilitat en aquest àmbit des d’un punt de vista integral. El Govern té la voluntat de seguir "en aquesta línia de consens territorial" i és en aquest context que s’emmarca l’estudi encarregat.