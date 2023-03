La Policia Nacional ha detingut a Girona i Lloret de Mar a 10 integrants d'una organització criminal dedicada a l'estafa del “fill en problemes”.

Es feien passar pels fills de les víctimes i els sol·licitaven diners de manera urgent a través de Whatsapp.

L'import estafat a cada víctima ha estat entre els 2.500 i 3.000 euros. Un dels caps es dedicava a captar nous integrants per a la banda.

La investigació es va iniciar després que la Policia Nacional rebés moltes denúncies a tot el territori espanyol on les víctimes manifestaven que havien patit l'estafa.

El modus operandi utilitzat per la banda era fer un enviament massiu de missatges a telèfons mòbils de possibles víctimes.

En aquests missatges l'estafador es feia passar pel fill del destinatari (víctima) indicant que se li havia fet malbé el telèfon i que si podia escriure a un altre número de telèfon. Aquest nou pertanyia a la banda i, per tant, era fraudulent.

Un cop la víctima contestava el suposat fill, l'estafador sol·licitava diners utilitzant diferents excuses. Segons els investigadors en totes les peticions hi havia una coincidència: la necessitat urgent de saldar un deute que era d'entre 2.500 i 3.000 euros. Els membres de la banda sol·licitaven els diners a través de pagaments fraccionats per evitar aixecar sospites.

No parlava per telèfon

Una dada destacable és que el presumpte estafador deia al seu pare o a la mare que no podia parlar per telèfon i, per tant, només podia contestar els missatges a través del Whatsapp. Una trucada telefònica hauria desvetllat l'estafa.

Després de diverses gestions, els agents van poder veure el rastre dels diners enviats per les víctimes. Aquests eren distribuïts a través de diferents comptes bancaris per tal d'eliminar el rastre dels diners i no ser identificats.

Arrestat el cap

Un cop localitzats els autors, la majoria a Lloret de Mar -alguns també a Girona-, la Policia Nacional va detenir 10 integrants de l'organització criminal.

Entre els detinguts hi havia el capitost de l'organització, que era l'encarregat de la captació de joves d'entre 20 i 30 anys per dur a terme aquestes estafes o també per fer de mules, és a dir, rebre els diners estafats de la víctima a canvi d'una compensació econòmica per part de l'organització, i així dificultar el rastre dels diners i la identitat dels estafadors.

Tot i les detencions, la investigació continua oberta i no descarten noves detencions.