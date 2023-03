Aquest matí, Support-Girona, entitat dedicada al suport jurídic i social de les persones amb discapacitat de més dimensió de Catalunya, ha presentat l’informe final del projecte SUPPORT LAB VITAL per la vida independent a la comunitat, un espai de transformació social impulsat per l’entitat gironina ara farà dos anys.

Com a resum de les conclusions s’observa, en primer lloc, que la societat és encara poc coneixedora de la realitat de la discapacitat i la salut mental. En segon lloc, l’informe subratlla que el sistema de serveis socials encara no està adaptat per a l’exercici del dret a viure de forma d’independent. No són suficients els recursos invertits fins ara en la dotació d’habitatges disponibles, ni en l’accés a una feina.I en tercer lloc, el document evidencia que les persones amb els serveis i suports adients i unes condicions favorables en el seu entorn vital i comunitari poden desenvolupar el seu potencial d’autodeterminació per fer realitat els seus projectes, com qualsevol altra persona. Per totes aquestes raons, es demana una acció institucional «valenta i eficaç» que sigui liderada per la Generalitat de Catalunya. L’informe s'ha presentat en un diàleg entre el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i el director de Support-Girona, Josep Maria Solé.

Es dona la circumstància, a més a més, que Girona és un dels territoris escollits per al desplegament de l'atenció integrada social i sanitària que en projectes com els de Support ja treballen conjuntament professionals dels sistemes social i sanitari amb entitats del tercer sector. L’entitat rep l’ajuda del Departament de Drets Socials, amb la concertació de places i mitjançant el el servei de suport a la pròpia llar.

Campuzano també ha inaugurat un centre d’atenció sociolaboral de la Fundació Astres a Salt, anomenat Can Maikel, que oferirà l’acompanyament i el suport a persones amb discapacitat intel·lectual perquè tinguin una millor qualitat de vida.