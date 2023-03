L'hospital Trueta de Girona posa en marxa la nova àrea d'intervencions mínimament invasives, que permeten als pacients estalviar-se d'entrar a quiròfan. Les instal·lacions, que entraran en servei el 3 d'abril, han suposat una inversió de 7,2 milions d'euros. Actualment l'hospital té tres sales dedicades a aquestes intervencions (dues d'elles, a radiologia). Ara, amb la nova àrea, s'amplien fins a cinc. L'any passat, el Trueta va fer més de 2.400 intervencions d'aquest tipus (cardiovasculars, neurològiques, oncològiques, digestives...). Aquest 2023, la nova àrea permetrà incrementar ja fins a un 50% aquest xifra. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha assegurat que l'obra en cap cas "desdibuixa" el camí cap al nou Campus de Salut.

Les obres de la nova Àrea d'Intervencionisme del Trueta, situat a la planta baixa de l'hospital, han durat un any i mig. La reforma dels espais ha costat 4 milions d'euros, i l'equipament -que incorpora tecnologia d'última generació- n'ha costat 3,2 més. A la nova àrea hi ha tres sales d'intervencionisme (específicament, fins ara el Trueta en tenia una).

Una d'elles es dedicarà a radiologia intervencionista; l'altra, a intervencions neurològiques, i la tercera a procediments vasculars. Tot i això, els espais seran polivalents en funció de les necessitats assistencials. Així, per exemple, també s'hi podran fer procediments cardíacs.

Les intervencions que es faran aquí són aquelles que es qualifiquen de mínimament invasives. És a dir, tot aquell grup que estalvia al pacient haver d'entrar a quiròfan. Entre d'altres, cardiovasculars, neurològiques, ginecològiques, digestives, intestinals o també oncològiques.

A més de les tres sales, la nova àrea també compta amb una zona de preparació i recuperació de pacients amb vuit lliteres i dos boxes d'aïllament. Ocupa una superfície de 720 metres quadrats i es complementa amb una sala de 165 més (en aquest cas, situada al segon pis i on s'han posat les instal·lacions de tractament d'aire).

D'última generació

A més de destinar més d'1 milió d'euros per a l'equipament ordinari de l'àrea (lliteres, monitors, torres d'anestèsia, etc.), Salut també ha dotat les sales amb aparells d'última generació. S'hi han instal·lat, per exemple, un angiògraf vascular (que ha costat 871.200 euros) i un angiògraf biplà (on s'hi han invertit 1,25 milions d'euros). Aquest segon aparell es destina a procediments de neurointervencionisme, i permet fer dues projeccions al mateix temps de la zona que s'està intervenint.

A la tercera sala de l'àrea s'hi traslladarà l'equipament d'intervencionisme endovascular. L'hospital Trueta el va incorporar el desembre del 2019 i va suposar una inversió d'1,16 milions d'euros. A la nova àrea hi treballaran professionals dels serveis d'Angiologia i Cirurgia Vascular, Neurologia, Radiologia, Radiologia, Cardiologia i Anestesiologia amb personal d'infermeria especialitzat.

Un 50% més aquest 2023

Durant el 2022, el Trueta va portar a terme més de 2.400 intervencions d'aquest tipus. En concret, més de 1.500 radiologies intervencionistes del cos (com ara embolitzacions de sagnat agut), més de 660 de cirurgia cardiovascular i més de 270 de neurointervencionisme.

Ara, poder disposar de les noves sales i fer-hi tractaments de manera simultània, de facto, suposarà que l'Àrea d'Intervencionisme augmenti en un 50% l'activitat. I que a partir del 2024, aquest percentatge s'enfili fins al 80%. A més, també es podran fer de manera mínimament invasiva procediments que fins ara requerien entrar a quiròfan (com els implants d'endopròtesis d'aorta).

En cap cas "desdibuixa" el camí

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha explicat que la nova Àrea d'Intervencionisme "té visió de futur", perquè cada vegada hi ha més procediments "que es poden fer per via ambulatòria i que, per tant, són menys agressius per als pacients". Balcells també ha posat en relleu que la tecnologia que incorpora l'àrea és "d'última generació", que serà "l'enveja de totes les sales intervencionistes d'arreu de Catalunya".

El conseller de Salut, però, també ha volgut deixar clar que les inversions que s'estan portant a terme al Trueta "en cap cas desdibuixen tot el procés" del nou Campus de Salut i del nou hospital (que es farà a tocar del Santa Caterina). Balcells ha recordat que el camí cap "al nou Trueta va endavant", amb el procés participatiu obert a la ciutadania, i amb els 2 milions d'euros que s'han consignat per tirar-ne endavant el projecte.

"Mentrestant no es fa el nou Trueta, però, hem de tenir el vell ben equipat", ha afegit el conseller de Salut. "A més, s'ha de tenir en compte que tot aquest equipament es traslladarà i s'incorporarà al nou hospital", ha dit.

Nou laboratori de reproducció

El conseller de Salut també ha visitat el nou Laboratori de Reproducció Humana Assistida de l'hospital, que ha suposat una inversió de gairebé 1,7 milions d'euros (dels quals, 600.000 s'han destinat a equipament). El nou laboratori està format per dues grans àrees. A la primera s'hi farà la part més assistencial i de contacte amb els pacients. I la segona, al seu torn, integrarà tres laboratoris: el d'andrologia, el de fecundació in vitro i el de criobiologia.

Al primer, és on es farà el diagnòstic i la preparació del semen per a les inseminacions artificials o fecundacions in vitro. Al segon, és on es farà la identificació dels oòcits i la posterior fecundació. I al tercer és on es congelaran els embrions sobrants (que s'emmagatzemen en una zona específica). Les instal·lacions es posaran en servei de manera parcial a partir del 3 d'abril, amb el laboratori d'andrologia (i després, s'anirà incorporant la resta).