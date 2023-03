L’Auditori de Can Trona va acollir dijous l’acte de presentació de la candidatura de Junts per la Vall d’en Bas, encapçalada per Toni Arimany. Arimany, actual portaveu del grup municipal de Junts, repeteix com a candidat acompanyat “d’un equip completament nou, de perfil més tècnic” que s’erigeix com a “única alternativa sòlida per defensar els interessos i el benestar dels veïns i veïnes davant dels reptes de futur”.

La candidatura està formada per professionals del medi ambient, agricultors, educadores, advocats, arquitectes tècnics, ramaders i emprenedores, i es defineix com “un grup de veïns i veïnes de la Vall d’en Bas que estimem la nostra terra”. Acompanyen Arimany en la llista electoral altres persones vinculades al teixit social, cultural i econòmic de la Vall d’en Bas. Entre elles hi ha Alícia Caritg, Jordi Vilalta, Mercè Flores, Sergi Pujolriu, Ramon Masó o Montse Alsina, fins a completar un llistat de 16 integrants.