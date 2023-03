El turisme de costa, representat per l’Aliança de Municipis Turístics (AMT) de Sol i Platja, ha reclamat un millor finançament en base al seu pes en l’economia i ha proposat la possibilitat de participar en un impost com el de l’IVA. El president de l'AMT i alcalde de Salou, Pere Granados, va llançar ahir aquest missatge durant el fòrum celebrat a Lloret de Mar aquesta setmana, que tenia com a objectiu debatre sobre la competitivitat en el sector.

Des de la localitat selvatana, Granados va defensar que «el turisme reporta a l’activitat industrial i agroalimentària» i que precisa d’«un sistema econòmic equitatiu i just». «Per què no participar d’una part de l’IVA que es genera en els nostres municipis?», es va preguntar Granados en un fòrum en el qual es van llançar també altres propostes en vies d’aquest millor finançament relacionades amb l’IBI i amb la taxa turística.

El president de l’AMT va puntualitzar que, per tal de millorar el finançament, estan en contra d’un increment de la pressió fiscal a ciutadans, empreses i segones residències. Entre els seus arguments per a aquest millor tracte va exposar que Salou es converteix durant l’estiu en la ciutat més important de Tarragona per població, en superar les 200.000 persones, i va advertir que «cal donar un servei de qualitat».

Granados va recordar que aquests municipis de sol i platja representen «el 19% de totes les pernoctacions d’Espanya» i «el 4% de tota l’ocupació del sector turístic».

Respecte a la presentació a Catalunya del Compromís Nacional per un Turisme Sostenible, Granados va reclamar que Salou i Lloret hi puguin tenir representació, petició ratificada per l’alcalde de Lloret i amfitrió del fòrum, Albert Robert.

La directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, present en aquesta trobada, va recollir el guant i va explicar que aquest pacte d’institucions, patronal o sindicats té «el concepte d’adhesió absolutament obert» a acollir municipis de manera independent.

Domènech va detallar que aquest compromís planteja una estratègia del sector que parteix de traçar «cap a on es vol anar» i que, a partir d’ara, també detallarà «el com».

En la seva opinió, ha de ser «part de la gran resposta al context canviant» actual i contempla apostes com diversificar l’activitat econòmica en localitats bolcades completament al turisme.

Tres dies de jornada

El fòrum de Lloret de Mar, que va finalitzar ahir divendres, ha reunit des del dimecres a onze càtedres de turisme dins de la AMT i ha servit per a aprovar la creació d’una xarxa que les coordini.

Per a això, estan previstes diferents trobades, el pròxim a l’octubre a Benidorm (Alacant), a l’espera de la pròxima edició del fòrum, que tindrà lloc de nou a Lloret de Mar l’any 2025.

L’objectiu de tota la iniciativa és posar en valor el coneixement universitari per al sector turístic, com s’ha explicat aquests dies en presència d’alcaldes i responsables municipals de localitats com, a més de les citades, Adeje (Tenerife) o Calvià (Mallorca).

En total, 35 acadèmics sèniors de 9 universitats, així com els seus representants polítics, i la direcció dels ens de promoció turística d’aquests municipis, entre altres agents, han participat durant aquests dies en el programa.

Una de les principals conclusions de consens general entre les diferents càtedres és que «en l’àmbit acadèmic cal incidir en posicionar el turisme en el lloc preferent que mereix i cal una major visibilitat pública dels estudis i les investigacions que es duen a terme, ja que sovint només queden dins de l’esfera del món universitari».

Treball conjunt, no paral·lel

Durant la seva intervenció, l’alcalde de Lloret, Albert Robert, va destacar aquest posicionament clau del turisme i va remarcar que «treballar conjuntament i no paral·lelament com hem fet tradicionalment, és el camí per assolir el benestar comú i una sostenibilitat social, econòmica i mediambiental».