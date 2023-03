Més d’una quarta part dels gironins pateix insomni

La Societat Mundial del Son alerta que l’insomni és una amenaça de salut pública. De fet, és un problema que està creixent sobretot als països industrialitzats. Sense anar més lluny, segons la darrera enquesta de salut de Catalunya, el 28% de la població de la Regió Sanitària de Girona té problemes per dormir, diversos dies, gairebé cada dia o la meitat dels dies de la setmana.

Quan es tenen dificultats per dormir o mantenir el son, es recomana investigar quins poden ser els motius que ho provoquin, oblidant l’opció de recórrer a fàrmacs sense supervisió mèdica. Els metges coincideixen que l’insomni és una malaltia que no té una causa aparentment específica sinó que, en la gran majoria de casos, es deu a un cúmul de factors que tenen molta relació amb el nivell de vida, la professió i les relacions socials de la persona.

D’altra banda, pel que fa a la durada del son, el 76% de la població dorm entre sis i vuit hores, el 8,5%, menys de sis, i el 15,5%, més de vuit. Curiosament, el percentatge de persones que dormen menys de sis hores se situa entre els més baixos de Catalunya i el percentatge de població que dorm més de vuit hores és el més elevat. Per tant, tot i l’elevada presència de l’insomni, es pot dir que, en general, el nombre d’hores que es dormen és adequat.

Hi ha dues varietats d’insomni: per una banda, el transitori, que sol durar uns dies com a màxim i, per altra banda, l’insomni crònic, afectació que es diagnostica quan la persona està més nits seguides sense dormir. En termes generals, els problemes per dormir afecten més les dones i les persones per damunt dels 65 anys.

Especialistes coincideixen en el fet que la manca de son o de descans afavoreix problemes crònics, com hipertensió, diabetis i malalties cardiovasculars. Alguns trastorns del son fins i tot es poden fer servir de marcadors de patologies com el Parkinson o la demència per cossos de Lewy.

Segons els metges de família de CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària), el primer pas consisteix a visitar l’especialista per tal que valori els símptomes i avaluï el context social del pacient per intentar detectar l’origen del problema.

El primer dels tractaments es basa a seguir unes pautes d’higiene del son per aconseguir un benestar òptim en funció de les rutines diàries.

Entre les principals recomanacions, hi ha fer exercici al matí i evitar fer-lo entre tres i cinc hores abans d’anar a dormir, procurar no sopar grans quantitats ni prendre productes excitants com cafè o alcohol.

Obstrucció del son

Una altra de les malalties que més està creixent és l’apnea obstructiva del son, trastorn que produeix una obstrucció de la via aèria mentre la persona dorm, per una relaxació dels músculs de la part posterior de la gola. Les persones que la pateixen s’acostumen a despertar diverses vegades durant la nit amb sensació d’ofec, tot i que sovint no en són conscients perquè es tornen a adormir de seguida.

Més de 650 persones ja han estat diagnosticades des de l’atenció primària de Girona, a través d’un projecte pioner als CAPs per tal de reduir la llista d’espera per a visitar-se amb un especialista. La malaltia afecta el 25% de les persones entre 30 i 70 anys.