Pregàries i «iftars» comunitaris per donar la benvinguda al Ramadà

Els musulmans gironins ja es troben immersos en el mes sagrat del Ramadà, caracteritzat no només pel dejuni de sol a sol, sinó també per les pregàries conjuntes i els «iftars» (trencament del dejuni) comunitaris. En molts casos, les comunitats islàmiques gironines volen aprofitar aquestes setmanes per donar a conèixer més la seva religió, i per aquest motiu han organitzat conferències, activitats i «iftars» als quals estan convidats tant musulmans com persones que no professin aquesta religió.

Una de les associacions que ja ha posat fil a l’agulla és l’associació de joves musulmans Bilal de Girona. Un dels seus responsables, Mussa Konteh, explica que col·laboraran amb l’associació Siraj per organitzar un «iftar» comunitari el proper dissabte, 1 d’abril. Tindrà lloc a partir de les set de la tarda al passeig de Sant Sebastià, a Can Gibert del Pla, i també se celebraran activitats paral·leles com ara un taller de henna, una llibreria àrab, escacs i cal·ligrafia àrab, entre altres. A més, han preparat qüestionaris tipus kahoot per tal que els més joves puguin aprendre coses sobre l’Islam, mentre que també organitzaran conferències i debats socials sobre els problemes amb què es troben els membres d’aquesta religió. Konteh explica que, malgrat que fan activitats durant tot l’any, les intensifiquen durant aquest període. Segons indica, el Ramadà «és el millor moment» per dur a terme aquesta tasca divulgativa, ja que «les mesquites estan plenes a qualsevol hora del dia». I és que, segons subratlla, hi ha molts joves d’origen africà però nascuts i criats a Catalunya que es troben enmig de dues tradicions i tenen un gran desconeixement de la seva religió d’origen. És per això que organitzen totes aquestes activitats, amb l’objectiu de capgirar aquesta situació. D’altra banda, la comunitat musulmana de la mesquita Bilal ha reservat, en determinats dies, el pavelló de Santa Eugènia de Girona per tal de celebrar-hi pregàries comunitàries, com la que es va portar a terme ahir al vespre. Es tracta de pregàries que reuneixen un gran nombre de persones, ja que un dels pilars del Ramadà és, precisament, el sentiment de comunitat i de compartir pregària. També estan preparant activitats des de la Comunitat Musulmana de Girona, a Sant Narcís. Ells també estan treballant amb la idea de celebrar un petit «iftar» obert a tots els veïns del barri i a la resta de gironins, i de moment la data que tenen en ment és el divendres 14 d’abril. També realitzen les seves tradicionals pregàries nocturnes i treballen per organitzar més activitats, ja que una de les seves prioritats és donar a conèixer la seva religió a la resta de la ciutadania. També des de l’associació Azhara de Salt estan preparant diverses activitats. Segons va explicar el seu president, Mohamed El Amrani, han preparat un «iftar» obert i comunitari pel dia 8 d’abril, i també tenen previst organitzar una petita fira amb productes musulmans i àrabs a Salt, per tal de donar a conèixer la seva cultura i religió. Tot i que l’any passat ja es van poder tornar a fer celebracions conjuntes (durant la pandèmia, els musulmans d’arreu del món van haver de celebrar un Ramadà molt més íntim), aquesta serà la primera vegada que podran tornar-lo a celebrar amb normalitat absoluta, sense haver de patir a l’hora de compartir menjar. Ramadà a la primavera A més, enguany el Ramadà -que s’allargarà fins el dia 21 d’abril- ha caigut a l’inici de la primavera, de manera que les temperatures són agradables i els musulmans tenen molta més energia per poder fer les activitats al llarg del dia. I és que, segons assenyalen els representants de les comunitats consultades, quan el Ramadà cau a l’estiu -és a dir, en plena canícula d’agost- la situació és molt més complicada. El dejuni del Ramadà és obligatori per a tots els musulmans excepte dones que es trobin embarassades o que tinguin la menstruació, infants i persones malaltes o que estan de viatge. Durant el dia, a més, tenen altres activitats com fumar o tenir relacions sexuals. Quan cau el sol, és habitual trencar el dejuni en comunitat -els populars «iftars» i realitzar les pregàries nocturnes també de forma conjunta.