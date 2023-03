«He après a llegir als 18 anys, abandonar els estudis et tanca totes les portes»

«Vaig abandonar els estudis a Primària, l’escola estava massa lluny de casa», relata un jove marroquí de 22 anys (prefereix mantenir l’anonimat), que en fa 4 que va aterrar a Girona. Als 13 anys va haver-se d’arromangar les mànigues i va posar-se a treballar «de tot el que sortia», des d’electricista a jardiner, passant per mecànic, paleta o instal·lador de plaques solars. «Al Marroc ningú em va demanar mai cap títol, no era un requisit per a poder accedir al mercat laboral», subratlla. Aquí, però, ha topat amb l’altra cara de la moneda. «Si no tens una formació no ets ningú, i és que sense un títol no tens res a fer en una entrevista de feina, per molta experiència laboral que tinguis», lamenta.

Després d’un «no» darrera un altre, va decidir reprendre els estudis per a canviar el guió de la seva vida. I va matricular-se a l’Escola d’Adults de Salt. «He après a llegir i a escriure als 18 anys, abandonar els estudis et tanca totes les portes», sosté. Però no ha estat fàcil. «De cop t’adones que ets l’única persona de la classe que no sap ni llegir ni escriure i et sents molt avergonyit, perquè el que per tothom és bàsic per tu no ho és gens», confessa. Ara, a força de practicar, ja ha anat guanyant fluïdesa. «El primer llibre que vaig llegir va ser Padre Rico, Padre Pobre; i des d’aleshores sempre en porto un a la motxilla», assegura. També ha pogut començar a estudiar per a treure’s el carnet de conduir: «Així tindré més opcions d’incorporar-me al mercat laboral», celebra. Amb tot, admet que haver abandonat els estudis «m’ha perjudicat molt» perquè «sense estudis, la vida és molt més difícil».

97.000 joves d’entre 18 i 24 anys no tenen cap titulació més enllà de l’ESO Els joves que van abandonar els estudis l’any passat sense més titulació que l’ESO podrien omplir el Camp Nou. O, buscant un símil més educatiu, omplir 3.200 aules. Amb aquestes gràfiques comparacions, la Fundació Bofill ha iniciat una campanya contra l’abandonament escolar prematur a Catalunya, estancat en uns nivells (16,9%) que «no es poden normalitzar», denuncien. L’any passat, un total de 97.000 joves catalans d’entre 18 i 24 anys no tenien cap titulació més enllà de l’ESO ni estaven estudiant. Una taxa que és el doble entre els joves d’origen migrant o de famílies amb un baix nivell d’estudis. L’entitat reclama impulsar un pla de xoc contra l’abandonament escolar que en el termini d’una legislatura permeti «situar Catalunya per sota de l’objectiu europeu del 10%». Helena López. Barcelona



Estalviar per a formar-se

Ara, amb l’ajuda de la Creu Roja de Girona, està reorientant el seu futur. I és que, a banda de seguir estudiant a l’Escola d’Adults de Salt, aquest mes començarà una formació laboral de tècnic de paleta. La tècnica del programa Primeres oportunitats de la Creu Roja de Girona, Andrea Rodríguez, assegura que el curs té «altes possibilitats d’inserció laboral en joves menors de 30 anys». A partir d’aquí, l’objectiu del jove serà trobar una feina i estalviar per després poder pagar-se la formació de mecànic. «Sempre he volgut ser mecànic, des de petit, és el somni de la meva vida», assegura.

Per la seva banda, l’hondurenya Mavi Cardona (17 anys), va aterrar a Girona fa 4 anys per a finalitzar els estudis de Secundària (aquí ja hi vivien la seva mare i la seva germana). En acabar 4t d’ESO, va sol·licitar plaça, sense èxit, a l’Escola Hostaleria de Girona. «No em van acceptar», recorda. Però no podia quedar-se de braços creuats. «No volia malgastar el temps, així que em vaig posar en contacte amb la Creu Roja de Girona perquè m’ajudessin a enfocar el meu futur professional», assegura. Ara, està fent una formació en hostaleria a l’entitat amb la mirada posada en les pràctiques no laborals. «A partir d’aquí, el meu objectiu és trobar feina i estalviar per a poder matricular-me a l’Escola Hostaleria de Girona», assegura. Després, a més, també vol estudiar Educació Infantil.

L’any passat, el programa va atendre un total de 130 joves que volien reorientar el seu futur. La principal barrera per a la seva inserció laboral, assegura la tècnica, és «la no finalització de l’ESO».