La major part de la província de Girona es troben en risc alt d'incendi.

Això ha fet activar el nivell 2 del Pla Alfa en dues comarques, a l'Alt i el Baix Empordà. Això significa que en aquestes zones hi ha un risc molt alt d'incendi i per tant, s'hi han prohibit determinades activitats susceptibles de provocar incendis forestals.

També hi ha el nivell 1 vigent a la resta de les comarques (Garrotxa, Ripollès, Cerdanya i Selva) per l'alt perill de foc. En canvi, el Pla de l'Estany i el Gironès no es troben en cap d'aquestes fases de perill d'incendi.

A tot Catalunya, hi ha 21 comarques amb el nivell 2 del Pla Alfa. Arran d'això, s'han suspès 12.090 activitats de risc.

Mapa del pla alfa dia 27/03/2023 pic.twitter.com/Q8ozIHGTYh — Agents Rurals (@agentsruralscat) 27 de marzo de 2023

Davant d'aquesta situació, els Agents Rurals demanen molta prudència i extremar les precaucions. També demanen que en cas de veure una columna de fum es truqui de seguida al telèfon d'emergències 112. El cos que vetlla pel medi ambient avui es troba especialment atent a les zones amb el nivell 2 del Pla Alfa i hi fan vigilància.

A partir d'aquest migdia està previst que bufi el vent de component sud en punts de l'interior. A banda, també entrarà tramuntana a l'Empordà i poden registrar-se ratxes fortes.

Aquesta situació de vent sumada a la sequera i a la previsió d'altes temperatures a finals de setmana, mostren un escenari complicat per als pròxims dies a la província.