La Generalitat ha anunciat la inversió de 67 milions d'euros en la posada en marxa de sis corredors bus ràpid fins al 2025 en municipis del mateix sistema urbà amb alts nivells de congestió viària. El Departament de Territori espera que els carrils busos permetin estalviar dos milions d'hores anuals als usuaris, treure un milió de vehicles l'any en aquestes vies i incrementar un 15% de la demanda de l'autobús, fins als 12 milions d'usuaris anuals. El primer del eixos que estarà operatiu és Castelldefels-Cornellà a partir del segon trimestre mentre que els cinc restants ho faran el 2025. Es tracta dels corredors Salt-Girona; Blanes-Lloret; Terrassa-Sabadell; Sabadell-Castellar del Vallès i Riera de Caldes-Palau Solità i Plegamans.

El conseller de Territori, Juli Fernández, ha assegurat que és el primer cop que la Generalitat intervé sobre les infraestructures perquè el bus interurbà "sigui la solució més fàcil i prioritària" i amb l'objectiu de reduir les emissions, fins a les 3.000 tones de CO2 en el cas d'aquestes sis actuacions. A més, ha destacat que pot suposar fins a un increment de la demanda de 12 milions d'usuaris anuals. Segons Fernández, aquests corredors suposaran una "alternativa real al transport privat" tenint en compte que a més s'incorporaran itineraris en bici i a peu.

Els corredors de bus ràpids, que també incorporen carrils bici i per a vianants, inclouen mesures de priorització a les interseccions i a les rotondes i s'adaptaran a les necessitats de cada cas. En total, la Generalitat preveu la construcció de 30 quilòmetres de corredors bus acompanyats de 28 quilòmetres de vies ciclistes. Les obres es finançaran a càrrecs dels fons del Pla Next Generation EU.

El corredor Castelldefels-Cornellà, que està ubicat a la C-245 i es troba en fase avançada d'execució, entrarà en servei a partir del segon trimestre del 2023. Unirà Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi i Cornellà i compta amb una mitjana de 22.000 vehicles per dia. Comptarà amb 10 quilòmetres de longitud i una inversió de 40,9 milions d'euros, dels quals 11,7 els aporta la Generalitat i la resta l'Àrea Metropolitana de Barcelona. A més, comptarà amb la particularitat que el carril bus ràpid creuarà una rotonda pel centre.

Actuacions a comarques gironines

Una altra de les actuacions serà el corredor entre Salt i Girona, concretament entre el Passeig dels Països Catalans i el Passeig d'Olot, que és la principal via de comunicació entre els dos municipis i una de les entrades a la capital gironina amb una IMD de 18.000 vehicles al dia. El tram constarà de 3,5 quilòmetres i 5,2 milions d'euros d'inversió. Concretament, s'habilitarà un carril bus per sentit i un carril bici bidireccional i dues noves rotondes.

També destaca el corredor entre l'estació de ferrocarril de Blanes amb l'estació de busos de Lloret de la GI-682, on el corredor tindrà 7,2 quilòmetres i suposaran 19,2 milions d'euros d'inversió. En aquest punt, es reconfigurarà la calçada 1+1 per la implantació d'un carril bus alternat 2+1 i puntualment s'hi preveu implantar un carril bus per sentit.

75 quilòmetres de nous trams en estudi

A banda d'aquests sis projectes, s'estan estudiant set altres projectes que suposaran 75 quilòmetres de nous trams. Es tracta de la B-140 entre Sabadell i Santa Perpètua; entre Rubí i Cerdanyola del Vallès; entre la UAB i la Llagosta; entre Sabadell i Cerdanyola del Vallès; entre vall de Tenes i Mollet; entre Palau Solità i Plegamans i la Llagosta i en l'eix Sant Joan de Vilatorrada-Manresa-Sant Fruitós-Navarcles.