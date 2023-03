El Consorci de l'Alta Garrotxa activarà l'aparcament amb reserva a Sadernes a partir de Setmana Santa. Es tracta d'una mesura que busca minimitzar l'impacte humà en el territori i evitar les massificacions. La mesura servirà per a tots els festius de Setmana Santa i els caps de setmana de maig, juny i setembre (fins al dia 11). El juliol i agost, la reserva serà per cada dia de la setmana. Els interessats podran reservar la plaça d'aparcament i pagar 5,56 euros per poder-hi deixar el vehicle durant tot el dia. Quan efectuïn el pagament, es rebrà un codi QR que servirà per accedir a l'aparcament. La zona té una capacitat per a un màxim de 100 vehicles. Aquells visitants que arribin a peu o en bicicleta podran accedir-hi lliurement.

La vall de Sant Aniol d'Aguja és una de les zones més visitades de l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa. Per aquest motiu des de l'1 de març ja s'ha regulat l'accés amb vehicles motoritzats fins al 15 de desembre. Així i tot, des del 2021 el consorci aplica una mesura addicional per evitar la massificació de gent en aquest espai. Es tracta d'habilitar un sistema de reserves per poder accedir a l'aparcament que hi ha a l'inici del recorregut de Sadernes.

Sense aquesta reserva cap vehicle pot aparcar-hi i les restriccions impedeixen que els vehicles puguin circular per la pista, tret de si algú té una reserva en els allotjaments rurals que hi ha a la zona. A partir de Setmana Santa, el consorci tornarà a activar aquest model de reserva per aparcar en la zona habilitada i evitar que hi hagi un excés de cotxes i de persones en aquest espai reservat.

Per aconseguir reservar una de les 100 places d'aparcament, caldrà anar a la pàgina web del Consorci de l'Alta Garrotxa i indicar la matrícula del vehicle. A continuació, caldrà abonar la tarifa de 5,56 euros que dona dret a deixar el vehicle durant tot el dia aparcat. Quan es finalitzi el procés, els conductors rebran un correu electrònic amb un codi QR que els donarà accés al recinte.

Des del consorci recorden que a la zona no hi ha cobertura per als telèfons mòbils, i, per això, recomanen descarregar-se el codi QR abans de sortir de casa per garantir que es podrà mostrar a l'entrada de l'aparcament. Aquest sistema de reserves s'aplicarà entre el 6 i el 10 d'abril (els dies festius de Setmana Santa) i tots els caps de setmana d'abril, maig i juny. A partir del juliol la reserva serà cada dia i entre l'1 i l'11 de setembre es tornarà a fer només els caps de setmana.

Sense reserva però dins de l'aparcament

Fora d'aquestes dates, els visitants podran aparcar a l'espai habilitat sense haver de fer una reserva. Malgrat tot, si l'aparcament queda ple, caldrà deixar el cotxe fora del recinte i arribar-hi a peu.

La sobremassificació a l’Alta Garrotxa requeria solucions urgents per minimitzar els impactes sobre la biodiversitat i l’entorn en espais tan vulnerables: erosió de sòls, turbulència de l’aigua, afectació directa sobre la flora o la fauna (manipulació d’animals o aixafaments dels mateixos animals i nius) o soroll (molèsties per a la reproducció).

També per minimitzar els conflictes socials entre visitants i els veïns d’aquests municipis i els problemes de seguretat ciutadana per l’embús de les carreteres en cas d’haver d’accedir amb urgència.

Amb aquestes actuacions, hem aconseguit reduir les situacions de desordre públic, millorar la gestió d’emergències i l’impacte sobre el patrimoni natural i cultural de la zona, així com trobar un equilibri entre la conservació de l’espai i el seu ús i gaudi recreatiu, millorant la qualitat de la visita dels usuaris.