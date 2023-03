Desencallat el conflicte que impedia que el Consell Comarcal de la Garrotxa pogués instal·lar càmeres lectores de matrícules a set municipis. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) ha resolt a favor de l'ens comarcal els recursos que van interposar dues empreses licitadores fa gairebé un any. Amb aquesta resolució, ja es podran engegar els treballs de col·locació de les càmeres i la previsió és que sigui una realitat d'aquí a quatre mesos. La resolució favorable posa punt final a les traves que han impedit implantar la xarxa de lectors de matrícules, un projecte que es va començar a gestar l'any 2016 i que s'ha executat al llarg d'aquest mandat.

La xarxa de lectors de matrícules de la Garrotxa serà una realitat en els mesos que venen. El Consell Comarcal de la Garrotxa podrà tirar endavant amb el projecte després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic hagi resolt a favor de l'ens comarcal el recurs que van interposar dues de les sis empreses licitadores del servei ara fa gairebé un any.

El TCCSP ha desestimat els dos recursos presentats concloent que les empreses, com ja havia resolt el mateix consell comarcal, no reunien les condicions exigides fixades en la licitació. La resolució també aixeca la suspensió automàtica de l'adjudicació de manera que a partir d'ara es podrà tirar endavant

Set municipis i tretze càmeres

La xarxa de lectors de matrícules de la Garrotxa és una demanda d'alguns municipis de la comarca que el consell comarcal s'ha encarregat de gestionar de manera conjunta. L'objectiu principal és oferir una eina per disposar d'informació del flux de vehicles que circulen per la comarca per poder facilitar, si és necessari, la feina de prevenció i investigació als Mossos d'Esquadra. Les dades recollides seran enviades i gestionades directament per la policia. Aquest sistema ja està implantat a diverses ciutats que, com Olot, disposen de Policia Local. En el cas de no disposar d'aquest cos de seguretat, aquesta funció recau en els Mossos d'Esquadra previ conveni amb els ajuntaments.

En el cas de la Garrotxa, aquest model s'implementarà a set municipis. En concret se situaran lectors de matrícules a Besalú, Maià de Montcal, les Planes d'Hostoles, les Preses, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts i la Vall de Bianya. El cost de la xarxa de lectors de matrícules és de 157.071,76 euros en total i va ser adjudicada el maig de l'any passat a l'empresa Alphanet Security Systems.

Aquest cost inclou la instal·lació i manteniment dels tretze punts lectors per un període màxim de 5 anys en un format de renting. Cada ajuntament assumeix una part del cost en funció del nombre de lectors ubicats al seu municipi. En aquest sentit, se situaran tres lectors a Sant Joan les Fonts, dos a les Planes, les Preses, Sant Jaume de Llierca i a la Vall de Bianya, i un a Besalú i a Maià de Montcal.

Ara els responsables tècnics del consell comarcal es coordinaran amb els ajuntaments participants i l'empresa adjudicatària per concretar l'inici dels treballs que es calcula que puguin estar enllestits d'aquí a uns quatre mesos aproximadament. El president del Consell Comarcal, Santi Reixach, destaca en un comunicat la importància d'haver pogut guanyar els recursos administratius i poder tirar endavant la xarxa de lectors de matrícules de la comarca, que aniran en benefici de la seguretat de la ciutadania. En aquest sentit, també ha obert la porta a la resta d'ajuntaments de la comarca que vulguin entrar a formar part d'aquesta xarxa, ara que finalment serà una realitat.