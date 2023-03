Matí complicat el que s'espera per aquells viatgers que viatgen amb AVE per anar a la línia que uneix Barcelona, Girona i Figueres - Vilafant.

Hi ha una avaria a l'estació de Sants que ha afectat el sistema elèctric, és a dir, el pantògraf i catenària.

Això ha provocat l'aturada d'un AVE amb 111 passatgers i que els Bombers els hagin hagut d'evacuar d'un túnel quan sortien d'aquesta estació barcelonina.

Retrocedir un tren

Aquesta avaria també ha provocat ja problemes a terres gironines. Un tren que havia sortit de Girona poc abans de les deu i anava cap a Barcelona s'ha hagut d'aturar a l'altura d'Hostalric.

Des de Renfe, s'ha decidit fer retrocedir el tren cap a la ciutat de Girona i encaminar els passatgers, segons la companyia, cap a trens de Rodalies. És a dir, cap al tren convencional. Cosa que es fa amb tots els passatgers que preveien anar en AVE cap o des de Girona o Figueres.

De moment no hi ha previsió de restabliment del servei. Renfe informa que tècnics d’Adif estan treballant en la resolució de la incidència.

La resta de serveis afectats s’encaminen en trens de Rodalies al trajecte Barcelona – Girona – Figureres

Pel que fa a l'avaria de Sants, aquesta s'ha produït quan passaven 20 minuts de les nou del matí i Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Ferrocat.

El tren que s'ha aturat és el que anava de Barcelona Sants fins a Figueres (09:10 hores). Des de Renfe destaquen que s'ha optat per evacuar els 111 passatgers per una de les sortides d’emergència del túnel amb l'ajuda dels Bombers. Un cop evacuats els viatgers afectats han continuat el seu desplaçament per carretera.

Als viatgers afectats se’ls aplica el "Compromís voluntari de puntualitat" de Renfe. Si el retard és superior a 15 minuts se’ls retorna el 50% de l’import i més si supera la mitja hora, segons l'empresa, es fa el 100% de reintegrament.

Avaria d'ahir

Ahir al vespre, com informa l'ACN, un altre tren AVE es va avariar en un túnel a l'entrada de Sants a dos quarts de nou de la nit i va haver de ser remolcat fins a l'estació a dos quarts d'onze, segons Renfe. La incidència va obligar a tallar la circulació en ambdós sentits de la marxa i activar la prealerta del pla Ferrocat. Un tren buit enviat des de Can Tunis va ser l'encarregat d'empènyer l'espatllat, amb 94 passatgers a dins.