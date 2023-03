Pediatres alerten de l’increment de l’asma en els nens per la contaminació

El canvi climàtic i la contaminació està afectant la salut de la població més vulnerable, sobretot els nens. Aquesta és una de les conclusions extretes en la segona jornada de salut mediambiental de l’hospital d’Olot, que va reunir experts d’àmbit estatal.

En la primera part de la sessió es va posar èmfasi en els reptes que encara la salut pediàtrica: l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que, tot i que els menors de 5 anys suposen al voltant del 12% de la població mundial, rebran el 88% de la càrrega de malalties i mortalitat atribuïble al canvi climàtic, i seran especialment vulnerable als contaminants de l’aire, tots dos impactes amb orígens comuns en el trànsit motoritzat, la indústria o l’energia, entre d’altres.

Ferran Campillo, pediatre de l’hospital d’Olot, concreta que els nens que viuen a barris amb més trànsit motoritzat o estudien a escoles que estan en un entorn transitat tenen més incidència en malalties respiratòries com ara bronquitis i asma. Inclús en algunes zones, la tercera part dels nous casos d’asma s’estan detectant com a conseqüència de la contaminació. D’altra banda, afegeix que «ara es comencen a saber més aspectes vinculats a l’afectació del neurodesenvolupament». I és que es comencen a detectar més problemes de conducta i dèficits d’atenció. «Si les escoles estan en aquests entorns, hi ha un empitjorament cognitiu i això a la llarga, impacte en el rendiment acadèmic; és per això que es produeix una desigualtat, perquè al cap i a la fi els infants que van escoles amb un entorn més tranquil acaben tenint més oportunitats de futur».

Campillo, que és pediatre ambiental referent a Catalunya, també afegeix que «és important poder disposar de dades objectives i, en el cas d’Olot, fins fa poc era de les poques ciutats amb aquesta població que no tenia sensors per mesurar la qualitat de l’aire de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Qualitat de l'Aire, l'ens oficial de la Generalitat. A través de sensors de "baix cost de ciència ciutadana" s’ha pogut copsar que la qualitat és pitjor que inclús alguns barris de Barcelona». Segons apunta, això es deu, a part del trànsit, per la situació orogràfica de la comarca, a més de les conseqüències de cremar biomassa, entre altres aspectes.

Pel que fa al canvi climàtic, Campillo lamenta que els nens «noten molt els efectes» i últimament «s’han disparat les consultes per cops de calor», segons han recollit en un estudi fet a la Garrotxa.

El 2016 es va crear la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa (PEHSU) que té la finalitat de prevenir, diagnosticar i tractar les malalties infantojuvenils causades per l’exposició a contaminants físics, químics, biològics o socials.