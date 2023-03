La CUP preveu presentar un mínim de 37 candidatures a les comarques gironines a les municipals del 28 de maig. La formació va fer ahir un acte conjunt de presentació a la Bisbal amb diferents alcaldes de la demarcació, com Alba Solés (la Bisbal), Ivette Casadevall (Santa Coloma de Farners) i Guillem Surroca (Cervià de Ter). En un comunicat, van indicar que volen entrar amb força als ajuntaments «per canviar les dinàmiques de sempre i fer un pas decisiu per pujar els ànims i seguir lluitant per la independència del país». Així, el seu objectiu és consolidar els projectes actuals i impulsar-ne de nous.