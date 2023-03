Aquest dimecres 29 de març, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa ha celebrat l’Acte Institucional del 25è aniversari del CASG; una de les accions de commemoració per celebrar el primer quart de segle de l’ens encarregat de la gestió dels serveis socials a la Garrotxa i a Olot.

L’acte d’aquest dimecres, que ha aplegat desenes de persones a la Sala Torín d’Olot, ha comptat amb les intervencions de l’alcalde d’Olot i vicepresident del CASG, Pep Berga, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa i del CASG, Santi Reixach, els quals han aprofitat per recordar i agrair tot el recorregut i tasca dels treballadors, alcaldes, regidors, consell de direcció i membres de l’ens al llarg d’aquests 25 anys d’història.

En aquest sentit, l’alcalde d'Olot ha aprofitat el seu discurs per posar en relleu tota la trajectòria i història del Consorci destacant que el CASG sempre s’ha erigit per la seva activitat intensa que ha anat avançada amb la voluntat de donar resposta a les necessitats de cada moment i per teixir complicitats a tot el territori.

El desembre de 1997 el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot van posar en marxa aquest organisme amb la voluntat de treballar de manera coordinada en la prestació dels serveis socials als municipis de la comarca: des de l’atenció a la infància i joves passant per l’acompanyament i atenció a la gent gran i la comunitat així com la promoció social, servei d’acollida, servei de teleassistència o gestió del menjador social, entre altres.

Amb la voluntat de commemorar aquesta efemèride i apropar el coneixement dels seus serveis a la ciutadania; des de l’ens s’ha organitzat diverses activitats pel seu 25è aniversari. D’una banda, s’han previst sis caminades populars, gratuïtes i obertes a tota la ciutadania que permetran redescobrir els principals paratges naturals i elements patrimonials de la Garrotxa. Les caminades es porten a terme al llarg de sis diumenges, de març a novembre, a diferents municipis de la comarca tals com Sant Joan les Fonts, Argelaguer, Beuda i Maià de Montcal, Sant Feliu de Pallerols i la Vall d’en Bas.

A part, el passat 21 de març, més de 300 professionals de diversos àmbits van participar en la jornada tècnica ‘L’ètica en les relacions d’ajuda’; focalitzada en l’ètica aplicada a la intervenció que va servir per teixir xarxa i va comptar amb les ponències del director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, el professor emèrit de Filosofia, Joan Manuel del Pozo, la presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i professora de Filosofia d’UB, Begoña Roman, la coordinadora de Formació i Recerca de la Càtedra Fundació Grifols UVic – UCC i professora d’ètica, Ester Busquets i la referent i coordinadora de l’ Espai d’ètica del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, Margarida Coma.

L’acte també ha comptat amb les reflexions i ponències de l’expert amb més de 30 anys de trajectòria en gestió del coneixement, desenvolupament i canvi organitzatiu, Manel Muntada, així com el consultor social i expert en processos d’intervenció social amb persones amb discapacitat, desenvolupament comunitari, moviments associatius i promoció de polítiques socials, Fernando Fantova, que han debatut sobre els serveis socials i la seva organització.

L’acte d’avui ha estat l’activitat més oficial de les organitzades per commemorar aquest aniversari. L’activitat també ha comptat amb la participació de la directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa així com Ester Fabregó, tècnica del CASG, Emili Bassols i Josep Lluís Nicolau, en representació de tots els professionals de l’àmbit de la salut, l’educació, el lleure, la promoció econòmica, la cultura, esports, joventut, medi ambient, seguretat, turisme o protecció civil que col·laboren amb el CASG.

25 anys al servei de les persones

Al llarg d’aquests 25 anys, el CASG ha teixit fortes col·laboracions i vinculacions amb entitats socials - com la Cooperativa La Fageda i INTEGRA - per planificar els recursos necessaris per atendre les persones en situació de discapacitats psíquiques i malalties mentals i en aquests moments a persones en dificultats formatives i d’inserció laboral. També s’ha treballat amb profunditat amb les residències de gent gran i altres entitats que disposen de recursos per a persones dependents com la Creu Roja, per poder planificar i millorar els serveis existents.

També són resultat de la feina feta durant aquests 25 anys pel CASG, “La diagnosi de desenvolupament comunitari d’Olot“ realitzada al 2000 per la Universitat de Girona i “Informe-diagnòstic d’immigració no comunitària a la Garrotxa“ realitzada per Escaler SSCL. que seran l’embrió de l’actual àmbit d’Atenció a la comunitat, amb tots els seus serveis d’atenció comunitària, d’acollida, d’atenció a les diversitats, de suport a les entitats, de participació, que donen compliment als objectius del Pla per a la Inclusió i Cohesió Social, aprovat l’any 2013 i la seva posterior avaluació l’any 2021.

A partir del 2001, el Consorci comença a treballar per donar resposta a les noves necessitats sorgides. Des dels serveis per atendre a les víctimes de violència masclista, o els serveis d’acollida a les persones immigrades (2014). La crisi econòmica, comporta l’obertura de nous serveis per assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques, com el servei del menjador social (2009) o el Centre de Distribució d’Aliments amb Càritas Garrotxa (2010) i la Taula de Cohesió Social de la Garrotxa (2014). El Consorci també ha hagut de fer front a l’acollida de persones refugiades (2015) a menors no acompanyats (2018) i a l’impacte de la pandèmia del COVD-19. Aquest dimecres, s’ha fet un repàs dels darrers projectes impulsats pel CASG així com dels reptes del futur.