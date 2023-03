El subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha afirmat que els fons Next Generation arriben "arreu" amb més de 64 milions d'euros per finançar projectes a les comarques gironines. Bramon sosté que aquesta xifra trenca els recels inicials cap a la gestió de l'Estat: "Quan apareixen els fons, hi havia la sensació general que només hi podrien accedir grans empreses o municipis grans però les dades són demostratives que han arribat a molts pobles".

Segons el subdelegat, això evidencia que l'Estat ha fet "bona acció" a l'hora de tirar endavant les propostes per aconseguir finançament. Entre els projectes Next Generation, Bramon remarca els plans de turisme sostenible, la instal·lació de plaques solars o la rehabilitació d'edificis públics. "Els Next Generation arriben als ajuntaments i als consells comarcals", ha afirmat el subdelegat que ha posat xifra global al finançament europeu concedit a les institucions locals i supramunicipals de les comarques gironines. Bramon remarca que les convocatòries resoltes evidencien que des del govern espanyol s'ha fet "bona acció" i, sobretot, trenca amb els recels inicials sobre la gestió a l'hora de tramitar projectes per optar als fons. El subdelegat ha recordat que, en el moment d'aparèixer els Next Generation, hi havia una "sensació general" que només podrien accedir-hi "grans empreses o ajuntaments grans". "Les dades que exposo avui són demostratives que arriben a tot arreu i que tenim un bon govern que es capaç de mobilitzar 14.000 milions d'euros dels fons Next Generation, i és capaç de defensar-los bé perquè tirin endavant", ha afirmat. "Hi ha municipis grans i petits, empreses, grans corporacions i també organitzacions no governamentals", ha exposat Bramon. Aquests més de 64 milions d'euros (milions d'euros) concedits a ajuntaments i ens supramunicipals de la demarcació són, principalment, dels plans de turisme sostenible (36,6 milions d'euros per a dotze municipis), instal·lació de plaques solars i aïllaments a edificis municipals de menys de 5.000 habitants (13 milions d'euros a tretze municipis), la rehabilitació sostenible d'edificis públics (6,9 milions d'euros a tretze poblacions), implantació de zones de baixes emissions (5,8 milions d'euros a tres) i projectes per evitar inundacions (2,5 milions d'euros).