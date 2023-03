Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda de «teloners» que robava la càrrega de camions en àrees de servei a l'AP-7 gironines i del nord de Barcelona.

Han detingut els quatre integrants principals del grup, als quals relacionen amb vuit robatoris amb força a camions. En quatre els autors van emprar violència i intimidació i fins i tot en un d'ells, van utilitzar una arma de foc per intimidar. El jutge ha decretat la llibertat amb càrrecs dels quatre detinguts i els ha imposat, entre altres mesures preventives, la prohibició de circular per l’autopista AP-7, fins a finalitzar el procediment judicial. La investigació continua oberta i no descarten la detenció de més membres de la banda.

Els lladres actuaven de nit, aprofitant que els camioners estacionaven el vehicle per dormir. Els autors carregaven les mercaderies robades en furgonetes que prèviament havien sostret i disposaven d’una infraestructura pròpia per a l’emmagatzematge i la distribució d’aquestes mercaderies. De fet, durant la investigació els Mossos han descobert dos magatzems clandestins, un d'ells a Vilamalla i han recuperat sis furgonetes robades.

Més de 120.000 euros en productes

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat Operativa de Mobilitat (UOM) de la Divisió del Transport han desarticulat el grup criminal que actuava a les autopistes i autovies catalanes i estava especialitzat en els robatoris de càrregues de camions estacionats a les àrees de servei i de descans de l’AP-7, a la zona de Girona i nord de Barcelona.

La UOM centra bona part de la seva feina en l'AP-7 i com va explicar el seu responsable en un reportatge amb Diari de Girona, el tram gironí és el que els en porta més perquè els lladres multireincidents especialitzats en furts busquen turistes amb diners per robar-los i la porta d’entrada a Catalunya és aquesta província. I també perquè hi ha un alt trànsit de camions, molts d'ells s'aturen en àrees de servei i els lladres especialitzats en robar les càrregues, els "teloners" hi roben.

En el cas del grup criminal ara desmantellat, en només uns set mesos, hauria sostret productes valorats en més de 120.000 euros. Els investigadors han detingut quatre membres del grup, han recuperat sis furgonetes robadesi han localitzat i desmantellat dos magatzems que utilitzaven en la primera fase logística per introduir els productes sostrets al mercat negre.

Per fer-ho, els Mossos han dut a terme entrades i escorcolls a tres dels domicilis dels detinguts, a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Aquí han localitzat algunes de les mercaderies sostretes i uns 11.000 euros de diners en metàl·lic, i han intervingut elements per cometre aquests tipus de robatoris (cúters, guants, eines per tallar precintes de camions, esprais de defensa, una defensa elèctrica i una arma de foc simulada), així material informàtic i electrònic rellevant i molt especialitzat, emprat per robar furgonetes de gran capacitat -sobretot Mercedes Benz- i pràcticament noves per usar-les per traslladar el material sostret als camions.

Magatzem a Vilamalla

A finals del mes d’agost de 2022, els Mossos d’Esquadra van localitzar un magatzem ubicat a Mataró, on furgonetes de gran volum que constaven totes com a sostretes descarregaven productes sostrets dels camions de forma regular. Aquest fet va motivar l’inici de les gestions d’investigació i van poder determinar que aquest era un dels magatzems que utilitzava el grup criminal que estava duent a terme robatoris a les àrees de servei de l’autovia AP-7, a la zona de Girona i nord de Barcelona.

La metodologia utilitzada per aquests lladres era desplaçar-se fins a les àrees de servei en horari nocturn, cometien els robatoris aprofitant que el xofer es trobava dormint a la cabina del camió. En la meitat dels robatoris (quatre dels vuit) els autors van emprar violència i intimidació envers el xofer per assegurar la consumació del robatori, i a un d’ells fins i tots li van exhibir una arma presumptament de foc.

Un cop localitzaven una mercaderia que els interessava i que consideraven que tenia un valor econòmic alt en el mercat negre i hi podien donar sortida, forçaven la porta del remolc del camió i carregaven la mercaderia a les furgonetes que havien sostret prèviament. Posteriorment, transportaven les mercaderies des de les àrees de servei fins a algun dels magatzems clandestins que el grup disposava a Vilamalla i Mataró.

A partir d’aquesta informació i de les diverses denúncies de les víctimes, els agents van iniciar una investigació per identificar i localitzar els presumptes autors dels fets.

Estructura molt organitzada

La investigació ha permès desarticular un grup format per almenys set persones, amb antecedents per delictes contra el patrimoni, que treballaven de forma molt organitzada en l’àmbit patrimonial del món del transport en què es coneix com a “teloners”.

Actuaven de manera molt selectiva i sortien a la nit per buscar camions que transportessin productes exclusius o valuosos, com ara material informàtic, medicaments, electrodomèstics, tecnologia o roba de marca, entre d’altres.

Els investigadors han pogut relacionar els autors amb quatre robatoris amb força, quatre robatoris amb violència i intimidació, sis delictes de sostracció de vehicles tipus furgoneta de grans dimensions i pertinença a grup criminal. Fruit de la investigació, els Mossos han aconseguit recuperar sis furgonetes robades i localitzar dos magatzems utilitzats per camuflar els vehicles sostrets i per gestionar les mercaderies, així com per a la introducció logística dels productes sostrets al mercat negre.

El Jutjat d’Instrucció número 4 de Granollers ha decretat la llibertat amb càrrecs dels quatre detinguts i els ha imposat, entre altres mesures preventives, la prohibició de circular per l’autopista AP-7, fins a finalitzar el procediment judicial.

La investigació continua oberta i no es descarten les detencions de la resta d’integrants del grup criminal en els pròxims dies.