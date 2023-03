Els trasplantaments d'òrgans creixen un 41% a Girona en els primers mesos d’aquest any

Es consoliden les bones xifres de recuperació del trasplantament d’òrgans a Girona aquest 2023. D’aquesta manera, l’activitat de donació i trasplantament, en els dos primers mesos de l’any, segueix la tendència a l’alça dels mesos anteriors i augmenta un 41% en comparació als mesos de gener i febrer de 2022.

Concretament, s’han fet 24 trasplantaments d’òrgans, mentre que fa un any en van ser 17.

Per tipus d’òrgans, durant els mesos de gener i febrer de 2023, s’han fet 13 trasplantaments renals, 3 de fetge, 3 de cor i 5 de pulmó. En tots els casos, excepte les intervencions cardíaques, l’activitat s’ha incrementat respecte l’any passat. Cal tenir present que Girona va superar l’any passat el rècord de trasplantaments d’òrgans des que hi ha registres oficials. La darrera xifra més elevada s’havia assolit el 2019, amb 99 operacions en total. El 2020 es va produir una forta davallada per la pandèmia i, el 2021, tot i la recuperació, encara no es van acabar d’assolir xifres d’abans de la covid-19.

El 2022, tot i que a principis d’any la covid-19 encara va impactar als hospitals, l’activitat assistencial va remuntar i 103 gironins van rebre un òrgan nou, un 41% més que l’any anterior. La diferència és més pronunciada que a Catalunya, on el percentatge va augmentar un 28%.

Tenint en compte els bons registres de l’inici d’aquest any, també a Catalunya, el director de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), Jaume Tort, espera «poder mantenir aquest ritme de trasplantaments pel benefici de les persones que n’esperen un».

Malgrat tot, la llista d’espera per a rebre un òrgan ha augmentat lleugerament respecte a l’any passat. D’aquesta manera, quan va finalitzar el febrer hi havia 120 gironins a la llista, mentre que l’any passat n’eren 113. La gran majoria espera un ronyó, concretament 105 persones, seguit d’un cor (9), un fetge (4) i un pulmó i un pàncrees, amb un pacient cadascun.

Donacions de medul·la

D’altra banda, segons dades del Registre de Donants de Medul·la Òssia (Redmo), coordinat per la Fundació Josep Carreras, l’any passat 854 pacients d’arreu del món van rebre una donació de medul·la òssia. Des dels seus inicis el 1991, el Redmo ha coordinat la col·lecta, transport i infusió de 12.704 trasplantaments per a pacients de tot el món.

En el cas de Girona, l’any passat es van incorporar 816 persones i en total ja n’hi ha 8.686. La xifra d’incorporacions va créixer un 16% respecte a l’any anterior, quan n’hi va haver 702. El 2020 es van incorporar 634 donants; el 2019, 379 i; el 2018, 1.325.

Malgrat aquest nombre elevat de donants que estan a la llista, n’hi ha molt pocs que acaben fent efectiva la donació, tenint en compte les dificultats en la compatibilitat. L’any passat n’hi va haver deu d’efectives, xifra que s’ha gairebé duplicat en quatre anys, ja que el 2018 en van ser sis. Des que hi ha registres, els gironins han fet 65 donacions efectives en total.