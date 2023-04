Un de cada nou gironins pot arribar a tenir càncer de còlon

El càncer de còlon és el més freqüent a les comarques gironines i, de fet, segons el balanç de la unitat d’epidemiologia, una de cada nou persones el pot patir. Cada any, es detecten uns 585 tumors, amb una mitjana d’edat de 69 anys i una taxa d’incidència de 85 per cada 100.000 habitants.

D’altra banda, és un 30% més freqüent en homes que en dones i, en menors de 50 anys, el 30% dels casos estarien relacionats amb antecedents familiars de la malaltia.

El referent del càncer colorectal de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Xavier Hernández, explica que en els últims anys han augmentat els casos perquè «la població és més envellida». Tot i que aquest és un factor que no es pot modificar, així com la genètica, Hernández especifica que n’hi ha molts de risc que es podrien evitar. De fet, mostra especial preocupació per l’augment de l’excés de pes en la població, ja que això pot desenvolupar cap a una diabetis i pot ser un detonant «important» en l’evolució d’un tumor al còlon.

La societat no té prou consciència i es poden evitar molts factors de risc com l’excés de pes Xavier Hernández - Oncòleg

Per altra banda, també destaca que el consum excessiu d’alcohol i el tabac també genera gran impacte. Finalment, cal tenir en compte l’alimentació.

Hernández lamenta que no hi hagi suficients campanyes de prevenció i que, per exemple, la participació en els cribratges sigui força baixa. «Mentre que en el càncer de mama hi ha més seguiment, en el cas del càncer de còlon no n’hi ha, socialment encara hi ha reticència en el fet de portar una mostra de femta a la farmàcia i no es visibilitza prou», explica.

En el cas que el test surti positiu, el procediment habitual és practicar una colonoscòpia. «Tot i que s’estan investigant tests menys invasius, actualment encara és necessària aquesta prova, ja que és l’única tècnica fiable per al diagnòstic precoç».

Més pes de la immunoteràpia

De mitjana, un 65% de la població sobreviu al càncer de còlon. Tot i que la clau és el moment de detecció. Si és a l’estadi I, les probabilitats de sobreviure són del 83%. A mesura que es detecta en fases més avançades, la mortalitat augmenta. Si es diagnostica en fase II, la supervivència és del 73%; si és en la fase III, del 66% i, per últim, si es diagnostica en la fase IV, hi ha una forta davallada fins al 12%. A les comarques gironines hi ha una mitjana d’unes 225 morts anuals a causa d’aquest tumor.

Hernández valora positivament els avenços que s’han produït en els darrers anys per a tractar aquest tipus de càncer, tot i que també admet que «avancen més lentament que en altres tumors». Un dels tractaments més esperançadors i que està guanyant terreny per combatre la majoria de càncers és la immunoteràpia. En el cas del tumor de còlon, només se’n beneficia un 3,5% de pacients afectats, aproximadament, malgrat tot, l’oncòleg es mostra optimista perquè la tècnica «va progressant».

Finalment, fa una crida a la societat perquè prengui «consciència» de la importància de la malaltia, ja que es tracta de la primera causa de càncer a Girona. «Hi ha molts casos i no se sap perquè no es visibilitza prou, per això cal recordar-ho a la població per tal que prengui mesures de prevenció», conclou.