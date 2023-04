El 2022 tanca amb rècord de denúncies de casos de violència masclista a Girona

Rècord de denúncies sobre violència masclista a les comarques de Girona. El 2022 va tancar amb una xifra mai vista fins ara: 1.749 demandes de víctimes d’aquesta xacra. Això representa que la policia n’ha gestionat gairebé cinc cada dia.

Les dades públiques dels últims cinc anys mostren com ens els últims deu anys la xifra se solia moure en poc més de 1.500 denúncies de mitjana. La xifra més elevada fins llavors registrada a la Regió Policial de Girona era del 2019 amb un total 1.612 denúncies.

Aquesta xifra rècord del 2022 mostra com malauradament la xacra és ben present a la societat gironina i sembla que no hagi de tenir aturador. Però alhora, també significa paradoxalment -amb aquesta xifra tan alta- que cada cop hi ha més dones que s’atreveixen a anar a la policia a interposar una denúncia per acabar amb la situació que les té sotmeses el seu maltractador.

Amb les dades policials del departament d’Interior també s’observa que durant l’any passat, el nombre de denúncies va anar clarament a l’alça. Els agents policials en van tractar un 12,4% més que el 2021 (1.556).

Pel que fa a les víctimes ateses per violència masclista en l’àmbit de la parella, el nombre va créixer en prop del 12% l’any passat. La policia va atendre 1.803 dones que patien aquest tipus de violència. Mentre que l’any anterior en van ser 1.612.

Un altre indicador que va anar a l’alça el 2022 és el de les detencions. Les de presumptes maltractadors en edat adulta van pujar un 14% i la policia en va fer un total de 670. Això suposa gairebé dos detencions cada dia de mitjana per maltractaments a Girona. També va haver dos menors d’edat arrestats per aquesta mateixa casuística l’any passat, un més que el 2021.

Els trencaments de condemna són un element preocupant i en aquest àmbit n’hi va haver fins a 229 l’any passat. Això suposa un increment de prop del 10% respecte al 2021 (209). Aquests trencaments solen ser sobretot de mesures que imposa el jutge com ara la de prohibició de comunicació amb la víctima o la d’allunyament.

Tres dones assassinades

La violència masclista en l’àmbit de la parella va acabar l’any passat amb la vida de dues dones: una d’elles va perdre la vida a Lloret de Mar. Aquest cas va ser un doble assassinat. Va tenir lloc el 18 d’abril i tot apunta que un oligarca rus de 55 anys va matar la seva dona de 53 i la seva filla de 18 i després es va suïcidar penjant-se d’una barana del jardí de la finca. La mort de la filla es considera un cas de violència masclista però en l’àmbit familiar.

L’altre cas és el d’una dona de 21 anys que va ser torturada i assassinada per la seva parella a Campdevànol. Ell tenia 36 anys i va ser detingut pels Mossos arran dels fets. Inicialment va intentar enganyar la policia quan es van adreçar a casa seva. El jutge va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per al presumpte assassí.

Violència familiar

Si bé la violència en l’àmbit de la parella va anar a l’alça el 2022, en canvi, la de tipus familiar es va mantenir força en les línies del 2021. Les denúncies van créixer un 3,6% amb 287 d’interposades. Mentre que les víctimes van caure un 12,2% i la policia en va atendre 323. En total es van fer 104 detencions i d’aquestes, set van ser menors d’edat. Els trencaments de condemna en canvi van pujar un 30%, passant de 30 a 38 casos en un any.