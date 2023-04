Hotels i restaurants s’omplen però el sector no troba treballadors

El sector turístic preveu una “molt bona Setmana Santa” aquest any amb dades d’ocupació que en alguns casos poden fregar el 100%.

De moment, les reserves a la Costa Brava Nord hi haurà ocupacions d’entre el 55 i el 60% entre setmana, però a partir del Divendres Sant es disparen al 80%. En una situació similar hi ha la ciutat de Girona, que entre setmana hi ha un 65% de les places reservades, però els quatre dies festius aquestes xifres pugen fins al 85%.

A la Costa Brava Centre esperen tenir unes ocupacions similars a les de l’any passat. La presidenta del Gremi d’Empresaris d’Hostaleria i Restauració, Bàrbara Hallé, l’any passat ja va ser “excepcional” i aquest 2023 confien en repetir les bones sensacions. Els dies més fluixos seran entre setmana amb un 60% de les places reservades, però de cara als quatre dies de festius es preveu penjar el cartell de complet en diversos establiments.

En la mateixa situació hi ha la Garrotxa i la Selva interior, que preveuen tenir entre el 90 i el 95% de les places plenes els dies festius, mentre que entre setmana les reserves es quedaran per sota del 75%. A la Costa Brava sud, que engloba la zona litoral de la Selva, les previsions se situen també entre el 90 i el 95%, mentre que entre setmana hi haurà entre un 80 i un 85% de places ocupades.

Per contra, en les zones de muntanya passarà factura la mala temporada d’esquí d’aquest any. De fet, les estacions estaran tancades i això fa que entre el dilluns i el dijous hi hagi entre un 40 i un 45% de les places reservedes i a partir del divendres la xifra arribarà al 80%.

En global les xifres gironines situen les ocupacions entre el 85 i el 90%. Això suposa entre un 2,5 i un 5% més que l’any passat. Cal tenir en compte, però que el 2022 encara hi havia restriccions sanitàries vigents en l’aforament dels establiments.

El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha destacat que al llarg de tot el mes hi haurà un nivell important de visitants anglosaxons i francesos. De fet, Gotanegra ha assegurat que aquest públic permet “obrir els càmpings” durant la Setmana Santa, ja que garanteix una continuïtat de clients durant unes cinc setmanes.

En aquest sentit, Gotanegra ha remarcat la importància que té aquest turisme en el sector gironí, més enllà del “bon cap de setmana” que representaran els deu dies de Setmana Santa.

Es tracta de visitants europeus que aprofiten les seves vacances de primavera per gaudir del bon clima que hi ha a Catalunya. En aquest sentit, la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments (ATA) a les comarques gironines, Esther Torrent, ha recordat que el 40% dels visitants que hi haurà en els propers deu dies són de fora de l’Estat.

Es tracta d’un perfil de visitant sènior que “no havia vingut des que va esclatar la pandèmia” a causa de la vulnerabilitat de la seva franja d’edat davant del virus i també a causa de les restriccions sanitàries que hi havia. Torrent considera que el retorn d’aquest públic és una bona notícia.

La mitjana d’estada a la demarcació és d’entre dos i tres dies. Això vol dir que la majoria dels turistes faran una o dues nits. La presidenta dels empresaris de la Costa Brava centre, Bàrbara Hallé, ha recordat que “difícilment” els visitants es queden tots els dies festius durant la Setmana Santa.

A més, el perfil de visitant serà majoritàriament turista català, majoritàriament de Barcelona, que té mitjana edat i viatgen en família.

Problemes de personal

Però mentre les perspectives d’arribada de visitants són més que optimistes, l’hostaleria de les comarques gironines continua amb moltes dificultats per trobar professionals, un fet que el sector ha patit durant les setmanes prèvies a l’inici de la temporada, però que arrossega des de fa mesos.

«Hi ha problemes per trobar personal que vulgui treballar», assegura Marina Figueras, gerent de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona. «Ens trobem sobretot amb dificultats pels que obren per Setmana Santa. Tots aquells que tenen establiments tancats i han de reobrir per temporada, a aquests els hi està costant, ja que tots aquells que treballen de forma regular ja tenen plantilla», explica Xavier Garcia, president de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona. Tanmateix, Garcia admet que «els que obren els 12 mesos de l’any també tenen problemes per trobar personal». «Els negocis s’han de fer de dotze mesos i donar estabilitat als treballadors, garanties i una feina estable», afegeix.

Des del sector consideren que els impediments per trobar cambrers o cuiners qualificats no és una situació excepcional que viu el gremi, sinó que altres sectors també pateixen a l’hora de contractar professionals. «És un problema que hi ha general, trobo que no és només a l’hostaleria sinó també a altres sectors. A més hi ha problemes per contractar durant tot l’any, no només per campanyes», afirma Marina Figueras, que creu que «segurament estan canviant les prioritats de tothom i potser ens hem d’anar adaptant a la situació que ens trobem». En la mateixa línia, el president de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona exposa que «després de pandèmia, en general, no només al nostre sector, la gent ha après a viure més tranquil·la la vida i sobreviure amb menys. Volen qualitat de vida i no treballar els caps de setmana».

«Falta vocació»

La limitació amb la qual es troba el gremi, segons apunta Xavier Garcia és que hi ha una «una dimensió superior d’ofertes de llocs de treballs, però, en canvi, hi ha poca mà d’obra», una situació que Garcia, des de dins del sector, atribueix a «una clara falta de vocació». Per solucionar-ho el president de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona assegura que «cal fomentar l’ofici», ja que recorda que perquè els ciutadans puguin gaudir dels serveis dels bars o restaurants cal que hi hagi persones treballant caps de setmana i festius.

A més, Garcia lamenta que «sempre s’entén que falta personal per les condicions que ofereixen els empresaris i no és tan així». Assegura que «les condicions són bones» i «cada vegada els empresaris ho fan millor i paguen sobre conveni, però hi ha una realitat no podem obviar, treballem els caps de setmana i festius». «No podem generalitzar l’hostaleria per aquells que encara ho fan malament, que segur que encara n’hi ha, però em nego a generalitzar», insisteix. «Per culpa de quatre es generalitza a un sector que està cada vegada més professional», diu. Per ell, una de les claus per combatre la situació és donar estabilitat als treballadors i no contractar exclusivament per temporades. «Si ofereixes només tres mesos de feina...», lamenta.