El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes, i l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, han arribat a un acord pel qual l’agència pagarà sis milions d’euros al consistori per tal de compensar les accions que hi havia previstes en el conveni signat l’any 2008 i que no s’han arribat a executar. Segons indica l’ACA en un comunicat, l’acord culmina «una tasca endegada els darrers mesos, fruit de diverses trobades» entre ambdues administracions. La darrera reunió ha tingut lloc aquest darrer cap de setmana.

L’eix central d’aquesta última trobada va ser concretar les qüestions pendents vinculades al conveni que van signar ambdues administracions l’any 2008, i que no es van arribar a realitzar a causa de la crisi econòmica i la situació financera que va patir l’ACA entre 2010 i 2017. Ara, gràcies a la millora de la situació financera de l’ACA i al consens sobre l’ampliació de la planta dessalinitzadora -un altre tema abastament tractat entre les dues administracions-, s’ha pogut arribar a un acord que satisfà ambdues parts i permetrà executar les obres pendents. Per això, s’ha acordat la redacció d’un nou conveni per actualitzar la situació respecte del que es va signar quinze anys enrere i assegurar el finançament de les obres pendents. El nou Pla de Motes D’altra banda, Canosa va reiterar a Reyes la necessitat que el nou Pla de Motes no perjudiqui l’activitat agrícola, que es concentra al voltant del riu i que es puguin concretar les actuacions per tal que no suposin un impacte ambiental que posi en risc aquest pulmó verd. L’alcalde demana a l’ACA la màxima concreció del projecte, que s’emmarca en un àmbit on també se situa l’ampliació de la dessalinitzadora que el Govern vol agilitzar Canosa remarca la necessitat que es preservin les explotacions agrícoles que hi ha a la zona afectada pel Pla de Motes, així com el mateix medi natural.