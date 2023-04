Ahir es va posar en marxa la nova àrea d’intervencionisme de l’hospital Trueta, que ha suposat una inversió de 7,2 milions d’euros, entre obra i equipament, i que permetrà posar el centre al capdavant del terciarisme pel que fa a procediments mínimament invasius guiats per imatge. Al nou espai s’hi han habilitat tres sales d’intervencionisme degudament aïllades per les radiacions que s’emeten durant el procés d’aquest tipus de proves. La nova àrea permetrà incrementar l’activitat en un 50% aquest any i fins a un 80% el 2024.