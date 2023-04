La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha aprovat el projecte de remodelació de les instal·lacions del servei de recollida i custòdia d'animals de companyia de la Garrotxa, Can Mali. L'equipament pertant al Consell Comarcal des del 2013, quan una subvenció del PUOSC va permetre adquirir les gosseres que, fins aquell moment, es gestionaven en règim de lloguer. Amb el pas del temps, calia una millora de les instal·lacions tant des del punt de vista estructural, com de distribució d'espais i per garantir el benestar animal. Des de l'ens recorden que després de més d'un any pendents de l'aprovació d'un Pla d'Actuació Espacial (PAE), impulsat per l'Ajuntament d'Olot, ara Urbanisme ha donat llum verda al projecte de millora.

Entre les actuacions previstes en el projecte hi ha augmentar la superfície de gàbies i patis dels allotjaments d’animals, esponjar les caneres actuals per permetre la millora del benestar animal, disposar de caneres específiques d’acollida, de quarantena i de gossos perillosos, disposar d’un espai específic per gats, reordenar els edificis existents per disposar d’una zona d’atenció al públic adequada, una zona de cures, una zona de neteja dels animals, magatzems, i serveis pel personal del centre i reordenar les instal·lacions elèctriques i de sanejament. Aquestes intervencions es completaran amb una zona d'aparcament, una zona verda i un nou edifici d’oficina i serveis. El pressupost de l’execució de les obres és de prop de 250.000 euros, dels quals 72.768,64 euros provenen del PUOSC de la Generalitat i la resta es finançarà amb fons propis del Consell Comarcal. La previsió és que el projecte s'aprovi al juliol i es pugui licitar al setembre. Si es compleixen aquests terminis, les bres podrien començar aquesta tardor.