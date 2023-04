Dipsalut - l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona- posa en funcionament un nou servei dirigit, principalment, a ajuntaments i a altres administracions locals, al tercer sector i a personal investigador dels centres de recerca un Observatori per a obtenir, tractar i compartir dades dels àmbits de la salut, el social i l’ambiental; de tota la demarcació i per territoris concrets.

La informació s’agrupa en tres grans àmbits: salut, socioeconòmic i ambiental. En el primer s’hi inclouen qüestions com, per exemple, dades sobre la mortalitat i les principals causes. Al segon, hi ha informacions com la taxa de risc de pobresa. I, al tercer, temes com pot ser l’exposició a contaminants. Se n’ofereixen de tota la demarcació i, també, per comarques i per municipis.

Les dades s’obtenen per vies diverses. Una d’elles és la col·laboració amb altres ens que ja en recullen. Una segona forma d’obtenció de dades és recopilant-ne directament. Per a fer-ho, s’està dissenyant un projecte juntament amb centres de recerca de Girona. S’obtindrà informació -principalment, utilitzant els telèfons mòbils- d’un grup d’uns 4.000 participants; d’una mostra significativa de tota la població de la demarcació.

L’objectiu és oferir informació que fins ara no es tenia o estava dispersa i resultava difícil de trobar sobre aquells factors que més condicionen l’estat de salut general i el nivell de benestar. D’aquesta manera, es poden impulsar polítiques públiques per a millorar la qualitat de vida.