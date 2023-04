L’hospital Josep Trueta ha posat en marxa dues tècniques molt avançades a la Unitat d’Endoscòpies, fet que suposa un salt qualitatiu per als pacients. Fins ara, els pacients de la Regió Sanitària Girona als quals calia fer un estudi invasiu de budell prim havien de ser derivats a centres de Barcelona. L’enteroscòpia és una prova que es fa a pacients dels quals se sospita que tenen alguna patologia, com ara un tumor, davant d’una anèmia, d’una hemorràgia, d’una malaltia inflamatòria intestinal, de pòlips, etc. És una tècnica diagnòstica que també permet tractar determinades patologies.

Habitualment, aquesta tècnica es fa amb un aparell anomenat enteroscopi que disposa d’un o dos balons que es van inflant i desinflant per ancorar-se i avançar pel budell prim. Ara, el Trueta ha adquirit un enteroscopi motoritzat d’última generació que, a diferència de l’enteroscopi convencional, no disposa de balons sinó d’un motor accionat amb un pedal que fa girar una espiral situada a l’extrem de l’enteroscopi, que és el que fa avançar i retrocedir. L’enteroscòpia motoritzada presenta millores davant l’enteroscòpia convencional: la inserció del tub és més suau i aconsegueix més profunditat, té més estabilitat i un posicionament més precís, fet que permet realitzar tècniques terapèutiques de precisió i escurçar la durada de la prova. A més, també es reduirà el temps d’espera per a la realització de la prova. El Trueta és el tercer centre de Catalunya on es realitza l’enteroscòpia motoritzada. Cada any es faran entre 15 i 20 procediments amb cada una de les tècniques. Fins ara, s’han fet 3 crio-EBUS i una enteroscòpia motoritzada.