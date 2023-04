El Consell Executiu va aprovar ahir les mesures antisequera anunciades pel Govern després de la fallida cimera de partits. La decisió més mediàtica va ser la d’autoritzar l’ompliment de piscines municipals «per raons de salut pública». Però el Govern va matisar el discurs i va parlar de «piscines comunitàries d’espais compartits». La portaveu Patrícia Plaja no va concretar quines es podran omplir i quines no, perquè el decret encara s’ha de modificar, però s’obre la porta a les piscines privades de comunitats de veïns, d’hotels i càmpings. «Sabem que al setembre podem estar en situació d’emergència, però es considera que tenir les piscines disponibles és important», va explicar Plaja.

En plena ebullició de Setmana Santa, els allotjaments turístics de la Costa Brava celebren la mesura. «Hauria estat molt trist rebre els primers clients de la temporada amb les piscines buides, les famílies que ens fan confiança cada any ja no haurien tornat mai més», va assenyalar la directora de Rosamar Hotels de Lloret de Mar, Montse Vilella. «Ens dediquem al turisme, les piscines són un dels punts forts de les nostres instal·lacions», va afirmar. Amb una flota de 5 hotels a Lloret de Mar (amb capacitat per a allotjar 2.500 persones), enguany han hagut de buidar les piscines de 2 hotels per a fer-hi reparacions. En la resta de casos, han fet manteniment de l’aigua durant l’hivern.

Una tendència per la que cada vegada aposten més els allotjaments turístics. És el cas de l’hotel GHT Oasis Tossa & SPA de Tossa de Mar on, tot i que cada any es buidava l’aigua de la piscina en tancar la temporada d’estiu, enguany han decidit tractar-la durant la resta de l’any per no haver-la de tornar a omplir. La mesura, però, els sembla positiva. «Els clients no poden trobar-se amb una piscina que no poden utilitzar, perquè a banda de projectar una mala imatge de l’establiment, poden exigir-te compensacions econòmiques perquè les instal·lacions no funcionen en la seva totalitat», van afirmar fonts de l’equipament. Per la seva banda, l’hotel Cala del Pi de Platja d’Aro enguany tampoc ha buidat la piscina. «Ho fem cada dos anys per netejar el fons, per sort tocava l’any vinent i no hem hagut de patir per si la podríem tenir a punt», va explicar el responsable de l’allotjament.

El president de l’Associació de Càmpings de Girona i de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, també va aplaudir la mesura. «Estem en un moment complicat però era una mesura necessària perquè les piscines, a banda de ser lúdiques, també són generadores de salut, i és important que el Govern hagi rectificat», va assenyalar. I és que el sector ha viscut amb «preocupació» les darreres setmanes, a les portes d’inaugurar la temporada (actualment, el 70% dels càmpings de les comarques gironines ja estan en funcionament). «El sector del càmping fa molts anys que és conscient que l’aigua és un recurs escàs i cada vegada estem impulsant més projectes per a minimitzar el consum d’aigua, ja sigui optimitzant el sistema de rec, habilitant sistemes d’estalvi a les instal·lacions sanitàries o apostant per sistemes de regeneració d’aigua per evitar haver de tornar a omplir les piscines», va detallar. «La majoria de les piscines estan plenes durant tot l’any», va assegurar Gotanegra.

El Càmping Internacional de Calonge és un dels equipaments que es podrà beneficiar de la mesura. I és que aquesta temporada (obriran a finals d’abril) posaran en marxa una nova piscina. «La mesura ens permet respirar tranquils», va assenyalar el director de màrqueting del Grup Sènia, Juanjo Cano.

Evitar fuites

L’altra gran novetat és que, finalment, sí que s’invertiran els 50 milions d’urgència previstos perquè els ajuntaments facin reparacions a la xarxa de distribució. Aquests diners han de servir per corregir fuites d’aigua i millorar l’eficiència del proveïment, una de les grans dificultats dels municipis. Aquests diners fan referència a l’aigua en baixa, és a dir, la xarxa que reparteix l’aigua fins a cada casa i pis.

També es va donar llum verda a una partida extraordinària dels pressupostos generals per donar subvencions de 40 milions d’euros als ajuntaments perquè resolguin problemes de la xarxa de distribució d’aigua en alta, és a dir, la que arriba des dels pantans fins a l’entrada dels municipis a través d’una gran canonada. «Cada gota compta, no ens podem permetre perdre gens d’aigua, per això donem aquest suport econòmic als ajuntaments», va concloure Plaja.

També hi haurà una nova convocatòria perquè els municipis que ho requereixin puguin contractar camions cisterna que els portin grans quantitats d’aigua si ho necessiten. A més, es facilitaran les contractacions d’urgència de serveis que serveixin per a combatre l’escassetat d’aigua.

També es va confirmar l’anunci de licitar urgentment dos projectes. Es tracta de l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera (serà abans del 30 de juny) i una nova dessalinitzadora a Cubelles.

L’Executiu també centrarà els seus esforços a multiplicar la quantitat d’aigua regenerada utilitzada. En un mes, es proposen redactar un pla sobre aquest tipus d’aigua que de moment s’utilitza al riu Llobregat i a la Tordera. També es preveuen dues estacions de tractament d’aigua potable al Besòs.

El Govern es va comprometre a fomentar un ús responsable de l’aigua a les cases. També va anunciar la creació de la Taula de l’Aigua, integrada per tots els actors implicats, per afrontar aquesta greu sequera.