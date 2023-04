La Fundació Oncolliga Girona ha fet una nova donació per a la investigació sobre el càncer d’ovari que porta a terme el grup de recerca d’Oncologia de Precisió (OncoGir-Pro) de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO). El projecte, liderat per l’oncòloga Pilar Barretina Ginesta, ja va rebre un primer donatiu de 30.000 euros provinents de la recaptació de l’Oncotrail 2021 i ara s’ha fet una nova aportació de 40.000 euros més, gràcies als fons recollits a la darrera edició de la trail solidària, celebrada l’octubre passat.

El càncer d’ovari és una patologia poc freqüent comparada amb altres càncers, però té una gran necessitat d’investigació per trobar noves estratègies terapèutiques per abordar-lo.

La majoria de casos de càncer epitelial d’ovari es diagnostiquen quan ja estan en una fase avançada. Malgrat els avenços en els tractaments oncològics, moltes d’aquestes pacients recauen, i, a causa d’això, el seu pronòstic pot empitjorar.

L’estudi que s’està realitzant té per objectiu identificar les característiques clíniques i moleculars de les pacients que, malgrat que en un inici tenen un mal pronòstic, després de rebre tractament no recauen o, en cas de fer-ho, viuen durant anys responent a successius tractaments.

“Conèixer les característiques de les pacients que són llargues supervivents pot fer que descobrim alguna via per poder tractar millor aquelles que no tenen tan bon pronòstic, així com obrir la porta a desenvolupar nous fàrmacs”, assenyala la doctora Barretina. A la vegada, aquest coneixement hauria de permetre personalitzar més els tractaments, evitant sobretractar les pacients que identifiquem amb les característiques de llargues supervivents.

L’Oncotrail és un repte esportiu i solidari que va néixer el 2013 amb l’objectiu de recaptar diners per destinar-los íntegrament a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. La prova es disputa per equips i consisteix a recórrer 100 km per corriols de la Costa Brava i les Gavarres, amb sortida i arribada a Palafrugell.

En la darrera edició, la novena celebrada l’octubre de 2022, es van recaptar un total de 381.000 euros, que han servit per dotar els hospitals de la província de Girona de material per millorar el confort dels pacients oncològics, obrir nous serveis assistencials a la pròpia Fundació Oncolliga i fer aportacions per a la investigació sobre la malaltia.

Propers esdeveniments

Aquesta primavera, Oncolliga Girona té dos esdeveniments programats. D’una banda, Doctor Prats serà el cap de cartell de la segona edició del festival solidari OncoMusicFest, un festival musical solidari que arriba a la segona edició i que es fa al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. Finalment, el 21 de maig es farà la segona edició de l’Oncotriatló a Llançà. És un repte esportiu per equips (entre dos i sis membres) de l’estil de l’Oncotrail, l’Oncobike o l’Oncoswim, però que en aquest cas inclou tres modalitats esportives (5 km en caiac, 10 km de córrer i 2,5 km de natació en aigües obertes).