El compte enrere per a les eleccions municipals del 28 de maig ja s’ha activat. El Govern espanyol va convocar formalment els comicis el passat dilluns, 3 d’abril, i l’endemà, dia 4, ho va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), donant així el tret de sortida oficial a l’últim tram d’una carrera electoral que ja està en marxa des de fa mesos, amb la precampanya i presentació de candidats. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, el cens electoral de la província de Girona està format per 534.991 electors: 521.532 que resideixen a Espanya i 13.459 a l’estranger. Si es comparen amb les dades de fa quatre anys, serien uns 1.800 electors menys, però tot i això ara s’obre un període de reclamacions, de manera que la xifra final podria acabar variant. Aquestes són algunes dates clau per a la propera contesa electoral.

4 D’ABRIL AL 18 DE MAIG

Sol·licitud de vot per correu

En cas de viure a Catalunya però que es vulgui votar per correu, el termini per a sol·licitar-ho va començar el mateix 4 d’abril i s’extendrà fins el 18 de maig. A partir d’aquí, entre el 4 i el 21 de maig l’Oficina del Cens Electoral enviarà a l’elector la documentació per poder exercir el vot per correu, i el termini que tindran els votants per enviar el seu vot per correu certificat a la mesa serà del 8 al 24 de maig.

4 D’ABRIL AL 29 D’ABRIL

Sol·licitud de vot dels ciutadans que viuen temporalment a l’estranger

Per a les persones que estiguin registrades com a residents temporalment a l’estranger, la petició del vot es podrà fer entre el 4 i el 29 d’abril. En aquest cas, l’Oficina del Cens Electoral els enviarà la documentació per poder votar entre el 2 i el 8 de maig, i des del dia 2 de maig fins al 24, els electors podran fer arribar a la seva mesa el vot per correu.

19 D’ABRIL AL 24 D’ABRIL

Presentació de candidatures davant la Junta Electoral

El termini que tindran els partits per presentar les seves candidatures davant la Junta Electoral corresponent començarà el 19 d’abril i acabarà el dia 24 del mateix mes. Això sí, les coalicions electorals hauran hagut de comunicar prèviament la seva constitució davant la Junta (del 5 al 14 d’abril). El dia 26 d’abril, es publicaran de forma provisional les candidatures presentades al Diari Oficial de la Generalitat o al Butlletí Oficial de la Província.

28 D’ABRIL AL 2 DE MAIG

Correcció d’irregularitats

El dia 28 d’abril, la Junta Electoral comunicarà als representants de les candidatures les possibles irregularitats en la seva presentació, que els partits podran corregir entre els dies 29 i 30 d’abril. Tot seguit, l’1 de maig es farà la proclamació definitiva de candidatures per part de la Junta Electoral, i el dia 2 es publicaran definitivament al DOGC o al BOP. A partir d’aquí, si algú vol interposar algun recurs contenciós administratiu, tindrà temps entre el 3 i el 4 de maig.

28 D’ABRIL AL 18 DE MAIG

Designació dels membres de les meses electorals

Els ajuntaments sortejaran els membres de les meses electorals entre el 28 d’abril i el 3 de maig. Posteriorment, entre el 29 d’abril i el 6 de maig, la Junta Electoral notificarà als interessats la seva designació com a membres de la mesa i els lliurarà el manual sobre les seves funcions. Entre el 29 d’abril i el 13 de maig, els designats i designades podran presentar al·legacions dels motius que els impedeixen ser membres de mesa davant la Junta Electoral, i entre el 29 d’abril i el 18 de maig la Junta resoldrà i comunicarà, si s’escau, la substitució al primer suplent.

A PARTIR DE L’1 DE MAIG

Enviament de targetes censals

A partir de l’1 de maig, l’Oficina del Cens enviarà per correu les targetes censals, de manera que cada elector sàpiga a quin col·legi i mesa li tocarà anar a votar.

12 DE MAIG A 26 DE MAIG

Campanya electoral

La campanya electoral es desenvoluparà entre el 12 i el 26 de maig. Des del dia 23 al 27 de maig, a més, estarà prohibida la difusió de sondejos electorals, i el dia 27 (el dia abans de les eleccions) hi haurà el dia de reflexió, en què està prohibit qualsevol tipus d’acte electoral. Prèviament, els ajuntaments hauran hagut de comunicar a la Junta Electoral quins són els espais que tenen per a exhibir els materials de campanya.

28 DE MAIG

Dia de les votacions

Les eleccions municipals estan programades pel 28 de maig, amb els col·legis oberts des de les 9 del matí a les vuit del vespre. Se celebraran simultàniament a tota Espanya, i en algunes comunitats, a més, també hi haurà eleccions autonòmiques. No és el cas de Catalunya.

17 DE JUNY

Constitució dels ajuntaments

Els nous ajuntaments es constituiran el 17 de juny. En cas d’alguna impugnació, s’endarreriria fins el 7 de juliol.