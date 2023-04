Una trentena de famílies refugiades i immigrants amb papers s’han instal·lat en pobles de menys de 500 habitants catalans atretes per l’oferta d’ocupació i habitatge promoguda per l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Generalitat per lluitar contra la despoblació. Un dels municipis que participa en la iniciativa és Ordis (Alt Empordà)

La proposta forma part del programa «Oportunitat 500», que va començar com a prova pilot el mes de setembre passat i que està previst que s’acabi aquest octubre, explica el president de l’Associació de Micropobles, Mario Urrea.

Per fer-ho, el programa compta amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la conselleria d’Igualtat i Feminismes i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya.

El SOC destina a Oportunitat 500 més de 865.000 euros ja que paga 19.434 euros bruts anuals per cada treballador; els ajuntaments són els que faciliten l’habitatge i la resta d’entitats fan un acompanyament a les famílies per ajudar a integrar-les en el poble. «La idea és que s’acabin adaptant i visquin amb nosaltres per ajudar a la repoblació», reconeeix Mario Urrea.

Per tal de contribuir a l’acomodació de les famílies a les petites localitats, també cinc tècnics finançats pel SOC s’encarreguen d’acompanyar i orientar els beneficiaris del programa.

El president de Micropobles està satisfet amb el resultat que està tenint la iniciativa i ha destacat que l’estada al poble de les famílies «és molt enriquidora». Quan s’acabi la prova pilot, la intenció és estendre el programa a municipis de menys de 1.000 habitants.

A més, el president de l’Associació de Micropobles comenta que a les localitats més petites «és difícil trobar habitatge» i que aquesta és una de les raons d’estendre el programa a localitats «una mica més grans i amb més possibilitats».

Precisament, Planoles (Ripollès), una petita localitat del Pirineu de Girona on amb prou feines hi ha censats 300 habitants, va haver de renunciar a participar en «Oportunitat 500», malgrat haver estat seleccionada, a causa de la manca d’un habitatge per oferir.

A Planoles havia d’anar a viure una família amb tres fills, dos dels quals haurien anat a l’escola del poble i el marit hauria començat a treballar a la brigada municipal. Tot i això, després que el municipi rebés la comunicació que havien estat elegits, l’ajuntament no va trobar on allotjar la família, per la qual cosa Planoles va acabar renunciant a participar en el programa.