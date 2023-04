La Creu Roja de Girona va atendre durant l’any 2022 un total de 7.220 persones a les comarques gironines a través d’accions preventives i de promoció de la salut. L’objectiu era contribuir a millorar la salut física i emocional de les persones beneficiàries.

A través de diversos programes, la seu gironina de l’entitat va acompanyar i facilitar l’accés de persones en situació de vulnerabilitat al sistema sanitari, va fomentar la prevenció de malalties, lluitar per a reduir conductes de risc i, alhora, va promoure el coneixement sobre hàbits de vida saludables. Les campanyes de prevenció i accions de sensibilització a través de les xarxes socials de la Creu Roja van arribar a un total de 30.284 persones.

Sota el lema ‘Salut per a totes les persones’, escollit per l’Organització Mundial de la Salut per a la commemoració del Dia Internacional de la Salut, que es va celebrar ahir, la Creu Roja ha volgut agrair al personal sanitari el seu «esforç i dedicació per col·laborar en la millora del nivell de salut de les persones». Tot i això, l’entitat també insisteix en la «necessitat de cuidar-se a un mateix com a part fonamental de la salut», ja que «ajuda a prevenir malalties i millorar el benestar físic i emocional de les persones».

A més, l’entitat fa una crida a la ciutadania per a utilitzar els diversos recursos gratuïts que ofereix en matèria de salut i prevenció de malalties, així com també un apartat dedicat a l’alimentació conscient, on l’entitat desplega diverses receptes i consells per a una alimentació saludable i sostenible. A més, també compta amb el multicanal d’Info Prevenció de VIH, ITS i TBC amb informació actualitzada sobre el VIH i altres malalties infeccioses, a banda de consells i campanyes de sensibilització a través de les xarxes socials.

Amb tot, l’entitat ha elaborat un decàleg per a promoure l’autocura, on posa de manifest la importància de tenir un estil de vida actiu i una alimentació equilibrada; reduir el consum de tabac, alcohol o substàncies tòxiques; relacionar-se; treballar l’autoestima i la intel·ligència emocional; desenvolupar una actitud «positiva» i «estar motivat».