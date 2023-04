La violència masclista es troba en el focus de l’actualitat. Té diverses formes i una d’aquestes és la dels maltractaments en l’àmbit de la parella. Cada cop hi ha més dones que denuncien el malson que els fa viure el seu maltractador. Tot i això, encara hi ha víctimes que no s’atreveixen i abans de fer aquest pas busquen d’altres recursos. Un d’aquests és el telèfon 900 900 120, un número gratuït que tenen les víctimes de violència masclista o el seu entorn per demanar ajuda i assessorament.

Aquest servei va rebre 736 trucades realitzades des de les comarques de Girona durant l’any passat. Això significa una reducció del 14% respecte a l’any anterior. Aquest servei de la Generalitat va viure el màxim històric llavors, tal com mostren les dades públiques. Va tancar amb 856 telefonades. Una quantitat que es va donar en un 2021 que encara arrossegava l’efecte de la pandèmia, que va recloure moltes dones a casa amb el seu maltractador. Les comarques des d’on es van realitzar més trucades l’any passat van ser les del Gironès (319) i la Selva (143). Es tracta de les àrees que històricament acumulen més peticions. De prop, els va seguir la comarca de l’Alt Empordà (135). Mentre que la del Ripollès és l’àrea des d’on es van emetre menys telefonades (8). El Gironès i la Selva són les comarques que han generat més trucades a aquest servei gratuït uLa franja d’edat que va dels 31 als 40 anys és la que ha generat més peticions Arran de les 736 trucades ateses per aquest servei contra la violència masclista es pot fer una anàlisi del perfil de les dones ateses, el tipus de maltractaments rebuts, entre altres. D’entrada cal dir que la major part de les que van demanar ajuda és perquè patien maltractaments en l’àmbit de la parella (84,7%). Del global de dones ateses, el 89,6% patien violència psicològica (660) mentre que el 35,25% de caire físic (259). Del total, també hi havia 58 víctimes de la violència sexual. Derivades a altres serveis Les 857 trucades van acabar amb més del 43% de dones derivades a serveis d’atenció a la dona i un 22,22% en canvi, se les va distribuir cap als serveis policials. La majoria de les telefonades les va realitzar la mateixa víctima. Tot i que n’hi va haver també algunes de familiars i amics. Pel que fa a la franja d’edat de les dones ateses s’ha de dir que durant l’any passat van ser sobretot les que van dels 31 als 40 anys (36,87%), seguides del col·lectiu dels 41 als 50 anys (23,95%). Prop de la meitat comptava amb fills (43,98%). Pel que fa a l a seva situació econòmica, s’ha de dir que majoritàriament (285) eren independents (41,97%). L’evolució històrica però mostra que aquest servei cada cop ha tingut més peticions d’ajuda al llarg dels anys. Les dades públiques comencen el 2017 i des de llavors han anat pujant. Fent una anàlisi de les dades, es pot comprovar com el telèfon 900 900 120 va rebre 675 trucades de gironines en situació de violència masclista el 2017 i l’increment més destacat es va donar el 2020 -any de la pandèmia- que va assolir les 779. El rècord va arribar l’any 2021 amb 856 peticions d’ajuda. Durant els set anys del servei, les trucades fetes des d’aquesta província han arribat a un total de 4.321. Més de 12.000 a tot Catalunya A escala de tot Catalunya, l’any passat va tancar amb 12.000 trucades al 900900120. Una xifra que també va representar una davallada respecte a l’any anterior, que va tancar amb 13.792 peticions. Les dades estan dividides en vuit àrees geogràfiques i la Metropolitana és aquella que va fer més ús del servei (7.460 trucades) durant el 2022. En el segon lloc hi ha Tarragona, amb 869 trucades. Mentre que el tercer ja és per Girona.