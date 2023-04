Cervià de Ter ha pogut localitzar el propietari de la finca municipal, on fa tres nits que s'ha instal·lat una 'rave'. "Ha estat difícil, però ho hem aconseguit", explica l'alcaldessa, Roser Estañol, que assegura que el propietari no ha concedit permís als organitzadors i s'ha compromès a fer front comú amb els ajuntaments de la zona per denunciar-ho.

La festa està situada en una antiga sorrera a tocar del riu Ter, entre Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter i Sant Joan de Mollet. Els ajuntaments de la zona han acordat reunir-se la setmana que ve i fer front comú per denunciar el cas i que no es torni a repetir. De moment, hi estan d'acord Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Bordils, però esperen que també s'hi sumin la resta de municipis de la llera del Ter com Sant Joan de Mollet o Flaçà, entre d'altres.

No poden dormir

Els veïns de la zona s'han queixat de les molèsties nocturnes per la música a tot drap i temen que la 'rave' pugui allargar-se fins dilluns de Pasqua. El tinent d'alcalde de Sant Jordi Desvalls, Marc Amat, ha dit que durant el dia la música està més baixa i no molesta tant, però que a la nit és quan se sent amb més força i no deixa dormir als veïns. A més, l'escenari està col·locat de cara a aquest poble i és un dels més afectats. "No sabem per què no es pot actuar, però suposem que és perquè és una propietat privada i tot apunta que fins dilluns no marxaran".

Raves constants

I és que, de fet, aquesta mena de festes "són habituals" en diferents parcel·les agrícoles ubicades entre aquests municipis del Gironès. Fa anys que en algun moment passen nits sense dormir, sobretot a l'estiu, per culpa de la música que es pot sentir des de tots els municipis de l'entorn.

En la mateixa línia, el tinent d'alcalde de Sant Jordi Desvalls diu que "l'any passat n'hi va haver una desena" i l'alcaldessa de Cervià de Ter proposa fer una reunió entre els municipis per buscar solucions i revertir aquesta dinàmica.

Aquesta vegada, els Mossos van rebre la primera trucada alertant de la festa il·legal a les cinc de la matinada del divendres. Segons detallen, els participants de la 'rave' tenen una actitud pacífica, estan situats en una zona de difícil accés allunyada del nucli urbà i no es planteja cap desallotjament.