La 'rave' segueix i, per ara, no hi ha previsió de posar-hi punt final. Més de 300 persones, segons confirmen Mossos d'Esquadra, i un centenar de cotxes, s'aglomeren encara en uns terrenys apartats del nucli urbà entre Cervià de Ter, Sant Joan de Mollet i Sant Jordi Desvalls, en terme del primer. Una "rave" que es va iniciar dijous de matinada i que ha despertat les queixes dels veïns, resignats per una nova nit sense dormir.

Els Mossos d'Esquadra continuen els controls per evitar l'accés amb cotxe -però s'hi pot arribar fent uns 20 minuts a peu-, però és una propietat privada i no s’espera desallotjar-los. De moment, la festa continua, sense previsió de fi, i s'estima que podria allargar-se tota la Setmana Santa. VIDEO: Rebuig i preocupació per la "rave" de Sant Jordi Desvalls