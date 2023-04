Platges plenes, restaurants amb bons nivells de facturació i hotels i apartaments amb ocupacions superiors al 80%. Un balanç de Setmana Santa excel·lent, que ha estat acompanyant d’una bona meteorologia, ha servit per obrir la porta les esperances d’una consolidació de la recuperació d’un sector turístic que continua encara amb l’ai al cor des que el 2020 aparegués la COVID i el 2022 s’iniciés la guerra a Ucraïna.

Del cap de setmana sortiran dos clars sectors satisfets: els dels restauradors i hotelers i els turistes. Aquells que han fet el pont i han pogut desconnectar de la vida laboral perquè han trobat que el temps els ha acompanyat, han pogut gaudir de l’entorn natural i tenien els restaurants i els hotels ja funcionant amb normalitat.

Així ho certifica Xavier Garcia, el president de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, que vivia la seva primera Setmana Santa al càrrec. «He estat més pendent del sector i hi ha una satisfacció bastant general». Les xifres que es barallen són entre un 80 i un 85% d’ocupació als hotels i al voltant del 100% pel que fa als apartaments turístics. Unes xifres semblants a les que disposen els restauradors pel que fa als serveis de taules.

Precisament aquestes bones xifres d’ocupació també a Girona són les que fan pensar que l’estiu pot seguir el mateix camí a tota la demarcació. «Necessitem moltes Setmanes Santes com aquesta per recuperar-nos de la COVID i d’aquella aturada que va afectar molt», remarca Garcia.

Platges plenes

El cap de Setmana Santa ha estat bo en general sense temperatures elevadíssimes però tampoc sense passar fred ni amb tempestes imprevistes. Malgrat que els ruixats no hauria vingut malament per la sequera greu que pateix Catalunya, la treva de mal temps allargada durant els quatre dies ha servit per omplir platges i rutes naturals de tot el territori gironí.

Ja a primera hora del matí es veien persones agafant lloc a les platges tal com si fos ja la temporada d’estiu. El litoral estava ple poc abans de l’hora de dinar, com en el cas de les platges de Palafrugell, uns dels llocs de referència dels turistes que provenen majoritàriament de Barcelona o de la mateixa capital de Girona.

Ni les cues de trànsit del migdia ni els núvols que baixaven la temperatura per sota dels 20 graus a tota la costa van impedir que a la tarda també es trobessin pocs espais a la sorra.

Operació retorn

Des de Dijous Sant, els propietaris de bars i restaurants detecten altre cop les ganes de sortir a l’aire lliure, banyar-se a la platja, dinar o sopar entaulats, gaudir dels gelats o fer rutes. La prova: carreteres plenes des del primer dia i retencions a hores inusuals.

Uns 174.000 vehicles han tornat a l’àrea metropolitana de Barcelona fins a les 8 del vespre, segons dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta del 29% dels 600.000 trajectes previstos durant l’operació tornada de Setmana Santa, que es tanca dilluns. L’AP-7 va ser la carretera que acumulava més complicacions, amb 13,5 quilòmetres de retenció entre Maçanet de la Selva i Fogars de la Selva a causa d’un accident que va obligar a tallar un carril en sentit cap a Barcelona.

Tot i això, a l’AP-7 a les 20.00 hores es van registrar un 20% menys de retencions en comparació amb l’operació retorn de Setmana Santa de 2022, segons el Servei Català de Trànsit.

Trànsit ha establert diverses mesures especials que afecten més de 200 quilòmetres i que estan focalitzades a l’AP-7, que ha experimentat un augment d’embussos i accidentalitat des de l’eliminació dels peatges l’agost del 2021.

Altres punts on s’espera una alta mobilitat en la tornada són la C-17 entre Ripoll i Parets del Vallès, i la C-65, la C-31 a l’altura de Platja d’Aro. Precisament, en aquest darrer punt, ahir ja es registrava una alta freqüència de vehicles entre la una del migdia i les tres de la tarda, tant per anar a les platges com per tornar a Barcelona.

Per garantir el bon funcionament del trànsit, els Mossos d’Esquadra han dissenyat durant tot l’operatiu de Setmana Santa, on participen 1.400 agents, un total de 1.300 controls de trànsit de velocitat, drogues, alcohol i l’ús correcte del cinturó.

Dilluns ennuvolat

Les últimes hores del cap de setmana seran les que deixarà un temps més deslluït pels interessos turístics. Aquest dilluns ja es preveu cel molt ennuvolat de núvols alts i mitjans fins a migdia; a partir de llavors minvaran. Independentment, es formaran alguns núvols baixos fins a mig matí i de nou durant la tarda a punts de la costa, al voltant del cap de Creus. Els núvols, però no s’espera que deixin cap classe de precipitació.

Malgrat aquest canvi de la meteorologia la temperatura mínima serà entre lleugerament i moderadament més alta, mentre que la màxima serà semblant o lleugerament més alta.

Ple que fa al vent, fins a les primeres hores del matí i de nou a partir del vespre el vent serà fluix i de direcció variable. La resta del dia bufarà entre fluix i moderat, de component sud a la costa i a bona part de les comarques gironines. És probable que hi hagi alguns cops forts de vent a la tarda.