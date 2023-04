Un hotel de Lloret, pioner en la revenda de reserves d’habitació

Des de principis de febrer l’Hotel Acapulco de Lloret de Mar ofereix als seus clients la possibilitat de revendre les reserves d’habitació. Un procés que es fa a través de l’empresa italiana Takyon, que converteix la reserva en un actiu digital. «L’experiència a l’hora de reservar la teva habitació és la mateixa, el que canvia és que una vegada tens la reserva reps un correu que diu que si no pot anar-hi pots entrar a la web de Takyon, que és el marketplace, i la pots posar a la venda», relata Albert Pérez, cofundador d’Hospitalidad Emprendedora, empresa dedicada a la innovació en el sector turístic que és el «partner» de Takyon a Espanya.

Aquesta tarifa només està a la web dels allotjaments. «Dintre de la nostra estratègia comercial tenim l’objectiu de potenciar la venda directa. Això dona un valor afegit a la teva web i al teu producte», explica Damià Font, director de l’Hotel Acapulco. Pérez i Font exposen que la tarifa no reemborsable després de pandèmia no es ven. «La gent no vol lligar-se a què sorgeixi qualsevol imprevist, que no pugui viatjar i perdi els diners», diu el cofundador d’Hospitalidad Emprendedora.

La principal diferència d’aquesta tarifa amb la tarifa reemborsable és el seu preu, ja que la primera és més econòmica. «Com a client garanteixo que hi aniré i, encara que no la posi a la venda, a canvi d’això tinc un descompte», argumenta Albert Pérez. «Aporta beneficis tant a hotelers com a clients», ja que a aquesta reducció del preu per al client cal afegir-hi que l’establiment ja té confirmada la reserva, malgrat que finalment acabi accedint a l’hotel un altre client diferent del que va fer la compra en un primer moment.

95% del valor

«La reserva es pot revendre fins al dia abans del check-in i el client la pot vendre al preu que vulgui, més alt si creu que pot fer negoci, al mateix preu o a un preu inferior. No hi ha limitació en aquest sentit», explica Albert Pérez. Des d’un primer moment l’hotel rep el 100% del valor de la reserva, a partir d’aquest punt, si aquesta finalment es revèn, l’usuari que la ven rep el 95% del valor, l’allotjament un 2,5% i Takyon el 2,5% restant. «Dins del marketplace es pot comprar la reserva de manera instantània al preu que està a la venda, o es poden fer ofertes tant a reserves que estan al mercat com a d’altres que no hi son», diu Pérez.

Durant tot aquest procés els allotjaments poden veure l’estat de les reserves digitals, per saber en quin estat estan (si estan a la venda, el preu al qual es troben, a qui pertany la reserva...).

Tot i això, el cofundador d’Hospitalidad Emprendedora, relata que, actualment, només el 3,8% de les reserves es posen a la venda. «Els clients realment estan comprant aquesta tarifa perquè els hi dona el valor afegit de poder posar a la venda la reserva si no poden anar», assegura.

El primer hotel a Espanya

L’Hotel Acapulco és el primer hotel a Espanya que ofereix aquesta possibilitat pels seus clients a través de Takyon. La plataforma va començar a operar a Itàlia el passat mes de setembre i més d’una vintena d’hotels al país fan ús d’aquesta tecnologia.

A Espanya, a banda de l’Hotel Acapulco, alguns apartaments o càmpings ja ofereixen als seus clients l’opció de revendre les seves reserves. «El mercat italià i l’espanyol son, de moment, els dos mercats on Takyon es vol centrar», diu Albert Pérez.

El cofundador d’Hospitalidad Emprendedora exposa que aquest procediment per revendre reserves també s’aplica per part d’altres empreses amb els bitllets d’avió. «Nosaltres creiem que serà la manera d’operar estàndard en els pròxims anys», conclou Albert Pérez.