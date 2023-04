Un jutjat cancel·la un deute de més de 91.000 euros a un veí de Bonmatí

El jutjat mercantil 1 de Girona ha cancel·lat un deute de 91.586 euros a un veí de Bonmatí gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat. La sentència conclou que l’afectat compleix tots els requisits que demana la llei per sotmetre’s a un procediment d'exoneració del passiu insatisfet i li cancel·la un total de 16 crèdits (el més gran dels quals és de 27.320,44) contrets amb 13 entitats bancàries diferents. Amb tot, l’exoneració no cancel·la les obligacions solidàries, avaladors o fiadors que tingués el concursat, segons recull la resolució judicial, que és ferma.

L’exonerat va comprar-se un pis l’any 2006 i es va haver d’hipotecar. Pel mig va quedar-se sense feina i van haver-lo d’operar de l’esquena. «Tot es va complicant, parles amb els bancs però ningú vol ajudar-te amb res, et diuen que t’espavilis», explica en Jaime. També té dos fills a càrrec, i les obligacions familiars van dur-lo a demanar diversos préstecs. També va avalar una persona en la compra d’un pis que no va pagar i que va haver-se’n de fer càrrec ell. Això va endeutar-lo més: «vam començar a arribar interessos de tot arreu, fins que se’m van acabar menjant», relata. «Al final demanes crèdits per cobrir altres deutes i tot va ser per ajudar la família, i per acabar-ho d’adobar a la feina em pagaven amb retard i el deute anava augmentant».

En Jaime assegura que «he pagat molts diners, però els interessos seguien pujant, i si en devies 5 els interessos et feien pujar el deute a 20 mil», lamenta.

Tot plegat va arribar a un punt de no retorn, i buscant per internet va assabentar-se de la possibilitat de cancel·lar els deutes amb la Llei de la Segona Oportunitat. El bufet Repara tu Deuda va fer-se càrrec del procediment, que va iniciar-se el 2021 i va finalitzar a principis d’any. «Jo era reaci a aquest tipus de coses, perquè sembla que es tracti de no voler pagar, però no és això«, indica.

El procés ha sigut dur, i en Jaime se sent «maltractat psicològicament»: «els deutors trucaven diàriament a totes hores, tenia la sensació que com més poguessin molestar, millor», diu, i conclou que el fet que hi hagi aquesta possibilitat «està molt bé, però tot té un preu».

Requisits

La sentència sosté que concorren els requisits que demana la llei per dur a terme un procés d’exoneració, que són no ocultar béns o ingressos; no haver estat condemnat durant els últims 10 anys per delictes contra el patrimoni, falsedat documental, Hisenda Pública i la Seguretat Social; o haver proporcionat informació falsa en el moment de contraure deutes. Tampoc s’accepta el procés si l’afectat ha estat sancionat per infraccions tributàries molt greus a la Seguretat Social o si té obert un procediment penal o administratiu. Els creditors poden demanar al jutge del concurs que es revoqui la cancel·lació en aquests casos.

També s’ha de demostrar que s’actua de bona fe, i el deute màxim no pot superar els cinc milions d’euros. Tant particulars com empresaris poden beneficiar-se d’aquesta llei.

Catalunya és el territori pioner en l’aplicació de la llei, i on més peticions s’han rebut des de la seva posada en marxa l’any 2015. Això s’explica pel seu perfil emprenedor i l’elevada activitat empresarial que té.

El perfil d’afectat té relació directa amb el context econòmic del país. Molts cops els particulars s’endeuten amb entitats financeres per crèdits, tot i que també hi ha molts casos d’endeutament hipotecari. També hi ha un perfil d’empresari que ha iniciat un nou projecte i que per imprevistos s’acaba endeutant.