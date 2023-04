Primeres cues des de les comarques de Girona en l'operació tornada de Setmana Santa.

Es registren retencions quilomètriques en vies procedents dels accessos a la Costa Brava: com l'AP-7 a Maçanet de la Selva, a la C-65 a Llagostera i a la C-31 a Santa Cristina d'Aro. També hi ha cues, a la C-17 al seu pas per Ripoll.

A aquesta situació cal sumar-hi que fa poca estona s'ha registrat un accident de trànsit múltiple a l'AP-7 a Maçanet de la Selva i s'han sumat 5 quilòmetres de retencions. El sinistre, on s'han vist implicats quatre vehicles i ha provocat el tall de dos carrils des de dos quarts de dotze del migdia i fins cap a les 12. Sortosament, l'accident s'ha saldat sense ferits i els vehicles han pogut ser retirats amb rapidesa, segons el Servei Català de Trànsit.

El Servei Català de Trànsit informa que fins a les deu del matí ja havien tornat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona uns 285.000 vehicles que representen un 47,6% dels previstos.

Avui Dilluns de Pasqua es preveu que l'autopista AP-7 sigui la que registri més problemes i Trànsit recorda que hi ha vies alternatives com la C-32 que en el seu tram nord és gratuïta, mentre a la part sud hi ha peatges.